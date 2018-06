Un informe cuestiona la forma de contratación en el festival Ríomundi

Varios informes municipales han cuestionado el proceso seguido para la organización y contratación de los espectáculos del festival Ríomundi. El último lo emitió el titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno local el pasado 4 de junio y en él se cuestiona los expedientes de contratos menores iniciados para "diversas prestaciones" que tienen un único fin, "el festival de Experiencias Ríomundi". El documento hace referencia también a la adjudicación de los servicios de instalación de equipos temporales de distribución y control eléctrico que, por un importe de 12.224 euros, "no se ha cumplido lo establecido en la instrucción de contratos menores". El informe insiste en que "los expedientes de contratos menores no son el mecanismo adecuado a la normativa de contratación para satisfacer" las necesidades de este festival.

No es el único documento municipal crítico con la organización del evento, pues la Intervención ya mostró su disconformidad en febrero. En ese informe alertó de que el expediente "no determina los gastos ni se acompaña un presupuesto detallando los mismos, no garantiza que el coste del festival sea realmente el que se indica en la propuesta". También se alertaba de que la propuesta estaba firmada "por un técnico que no pertenece ni está adscrito" al Instituto Municipal de Turismo (Imtur), por lo no que "no es procedente ni su firma avalando la propuesta, ni su nombramiento como responsable del evento".

Se entiende, no obstante, que las deficiencias se subsanaron puesto que posteriormente hay un expediente fechado en abril en el que se recoge las partidas asignadas al festival que se celebró la semana pasada.

Sobre la polémica generada por la instalación de barras en Ríomundi se refirió ayer también el teniente de alcalde de Presidencia y Vía Pública, Emilio Aumente, quien reconoció que se ha seguido el procedimiento habitual en todos los eventos organizados por el Ayuntamiento. Aumente aseguró que "el propio Consistorio se hace responsable y damos la licencia de ocupación de vía pública, como siempre". El teniente de alcalde insistió en que "nunca se sacan a concurso y no se pagan tasas, así ha funcionado siempre, aunque a lo mejor habría que cambiar el sistema", dijo.