El impuesto al diésel afectará al 64% del parque automovilístico de Córdoba

En pleno debate sobre si los vehículos diésel tienen los días contados, la articulación de una nueva fiscalidad para este tipo de automóviles y cambios en la medición de la emisiones que afectarían al precio de venta, la realidad muestra que serán muchos los ciudadanos afectados por ese impuesto al gasóleo que ya ha anunciado el Gobierno -habrá que ver luego cómo se concreta-, hasta el punto de que incluso la situación podría complicarse si se limita la circulación de este tipo de transporte por las grandes ciudades.

Córdoba no es ajena a todas estos vaivenes administrativos, políticos y del propio sector, entre otras cosas porque cuenta con un parque automovilístico en el que predomina ampliamente el diésel. Así lo dicen los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico a el Día y que muestran que el 63,9% de los vehículos en activo en la provincia utilizan el gasóleo como combustible. En concreto, en Córdoba hay registrados -según la DGT- casi 521.500 vehículos, de los que el 36% -187.400 aproximadamente- son de gasolina y 333.568 de gasóleo, mientras que los que utilizan otro tipo de energía apenas llegan todavía al 0,01%. No obstante, esta tendencia va cambiando, según las fuentes consultadas, ya que ante el aviso de que puede haber penalizaciones fiscales a los combustibles fósiles, cada vez son más los que optan por otro tipo de energías, aunque en el cómputo global provincial aún son poco representativos. De hecho, no llegan a 600 los coches en activo en el territorio que no utilizan ni diésel ni la gasolina.

Esa estadística muestra además una radiografía de cómo es el parque automovilístico provincial e indica que, por ejemplo, el sector del transporte cuenta con un peso importante en la economía, con 41.227 camiones en circulación y más de 50.000 furgonetas, de manera que entre ambos suponen el 17% de todo el parque. A ellos hay que sumar los 696 autobuses matriculados. En cuanto a los turismos, son la gran mayoría, con 367.444 -casi el 70% del total-, mientras que las motocicletas alcanzan las 51.737. La tabla la completan los tractores industriales, que llegan a 3.175 y otros sin motor -caso de los remolques y semi remolques- que suman en torno a 8.000. En el apartado de otros vehículos se anotan 7.100.

Con estos datos, el resultado es que Córdoba es la provincia española número 20 con más vehículos, por encima de territorios como Almería, Huelva o Jaén. Sin embargo, no destaca precisamente por situarse entre las que más coches tiene por cada 1.000 habitantes. En ese caso, se posiciona como la número 41, entre las diez que menos posee, con un reparto de 670 vehículos por cada millar de vecinos, siempre según las anotaciones que maneja la DGT.

Con este panorama, el Gobierno de Pedro Sánchez planea comenzar a aplicar el año que viene una subida escalonada del impuesto que grava el diésel que una vez completada supondrá un incremento del 31%. El ejecutivo trabaja en un borrador sobre la nueva fiscalidad de este tipo de combustible que prevé aprobar junto con los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y aplicar a partir de enero, si bien las negociaciones para que el Ejecutivo del PSOE cuente con sus propias cuentas de cara al año que viene se encuentran atascadas por distintas circunstancias en la negociación, sobre todo con Podemos. En el marco de las políticas de la llamada "transición ecológica" para reducir los niveles de CO2, el Gobierno baraja equiparar el impuesto del gasóleo, que actualmente se sitúa en 30,7 céntimos el litro, con el de la gasolina, que es de 40,25 céntimos el litro, lo que le permitiría llegar a obtener una recaudación adicional por este combustible en más de 2.140 millones de euros al año, según las cuentas que maneja el propio ejecutivo.

Es lo que reveló hace unas semanas la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una entrevista en Europa Press, en la que explicó la subida como "una mera equiparación en el componente energético".

Maroto admitió que todavía falta desarrollar la letra pequeña, y que la subida será gradual, de manera que el primer año, el incremento recaudatorio sería de unos 500 millones, lo que se traduciría en una subida en esta primera fase, la de 2019, de entre dos y tres céntimos por litro. De momento, esta propuesta se está viendo con cierta preocupación en el sector del automóvil, que confía en llegar a un acuerdo para que el impacto en el mercado sea el menor posible.