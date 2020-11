¿Qué impacto futuro tendrá la digitalización en el mundo rural? La UCO trata de averiguarlo

La idea de la digitalización como una solución a los problemas socioeconómicos que presentan las zonas rurales está tomando fuerza. Sin embargo, lo cierto es que no existe aún mucha información sobre el verdadero impacto que tiene la incorporación de nuevas tecnologías en el mundo rural. ¿Es realmente la digitalización lo que necesita? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en este proceso? ¿Quiénes se oponen a ello?

El proyecto europeo Desira nace para dar respuesta a estas preguntas. Formado por un consorcio de 28 socios procedentes de 18 países europeos, tiene el objetivo de analizar el impacto socioeconómico de la digitalización en las áreas rurales, identificando los aspectos positivos y negativos de este proceso.

"Uno de los puntos claves de los que parte este proyecto es conocer cómo la digitalización está llegando a las áreas rurales, cómo está siendo aceptada y cuáles son las necesidades de estas zonas. No se trata tanto de analizar las tecnologías, sino de realizar un análisis de cómo estas tecnologías afectan a aspectos económicos y sociales del mundo rural, así como de las políticas necesarias para desarrollar todo el potencial positivo de estas tecnologías, aspectos que prácticamente aún no han sido estudiados por parte del ámbito científico", apunta María del Mar Delgado, investigadora responsable del proyecto en la Universidad de Córdoba (UCO) y miembro del grupo de investigación Weare (Water, Environmental and Agricultural Resources Economics).

Junto a ella, conforman el equipo el catedrático Julio Berbel -también del grupo Weare-, el catedrático Rafael Navarro y el investigador Guillermo Palacios, estos dos últimos pertenecientes al grupo de investigación Ersaf (Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales de la Universidad).

El proyecto Desira comenzará desarrollando un marco conceptual y analítico para identificar los impactos que tiene la digitalización en el mundo rural, para los que se crearán una serie de indicadores que permitan analizar la situación actual y la futura. Se elaborará un inventario de las tecnologías existentes en los distintos ámbitos rurales y se identificarán los llamados game changers del sector, es decir, aquellas tecnologías y herramientas digitales que verdaderamente están cambiando las reglas del juego y que lo pueden llegar a hacer en los próximos años.

Otra de las claves del proyecto es el análisis de los posibles escenarios futuros. Para ello, se pondrán en marcha lo que se conocen como Living Labs, espacios de experimentación y de innovación que contarán con la participación de expertos y personas directamente afectadas por cada una de las tecnologías o realidades que aborda el proyecto.

En concreto, la Universidad de Córdoba se encargará del Living Lab que analiza la digitalización en el ámbito de los incendios forestales. En él participarán instituciones del ámbito académico y científico, administraciones públicas, empresas tecnológicas y representantes del territorio que se han visto o se pueden ver afectados por los incendios forestales.

"Con esta metodología se intenta que todas las partes estén involucradas y puedan dar su visión del asunto que, probablemente, sea muy diferente", aclara el investigador Guillermo Palacios. Además del sector forestal, el proyecto evaluará el impacto de las nuevas tecnologías en el sector agrícola y rural.

El proyecto Desira también tendrá como objetivo la evaluación de las políticas que se están implantando en el mundo rural. Una vez hecho el análisis, se elaborará un Policy Roadmap, una hoja de ruta que pretende servir como guía para implementar políticas rurales, agrarias y forestales tanto a nivel europeo como nacional.

"Creemos que la digitalización se enfrenta a cuestiones muy importantes como quién tiene la propiedad de los datos, quién puede acceder a ellos y para qué fines se usan, algo que aún está sin regular", explica María del Mar Delgado. En este sentido, también se incluirá un código ético para la digitalización de los distintos ámbitos rurales.

En muchas ocasiones, el mundo científico considera que el sector rural es muy reacio a los cambios. Sin embargo, el equipo investigador del proyecto Desira lo ve de otro modo: se trata de prudencia. En el mundo rural los salarios son más bajos y no hay demasiado margen para probar con una tecnología nueva, poder equivocarse y dar marcha atrás.

"Además, durante mucho tiempo se han vendido iniciativas que no han llegado a ningún sitio porque no nos hemos preocupado de entender cuáles son las verdaderas necesidades", reconoce Guillermo Palacios. El proyecto Desira busca precisamente corregir esta tendencia y tener una visión completa del proceso de digitalización en el mundo rural, que integre las perspectivas tecnológica, social y económica.