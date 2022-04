El Ayuntamiento asegura que las reivindicaciones de la huelga de los museos son "imposibles e ilegales"

La Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba lamenta la convocatoria de huelga, fijada por los sindicatos en los museos municipales durante los días festivos de la Semana Santa, "ya que se basa en reivindicaciones que no se ajustan a la normativa legal vigente”.

El teniente de alcalde de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, explica que “de las dos reivindicaciones que han llevado a convocar esta huelga, la principal, la del supuesto exceso de jornadas, ya ha sido atendida con una nueva propuesta de cuadrante, aunque -insiste- nunca se ha trabajado más allá de las 1.519 horas que corresponden al personal. La reclamación salarial que plantean es inaplicable, ya que el personal está cobrando en este mandato municipal exactamente lo mismo que en el anterior. Sencillamente, porque no hay ningún acuerdo que aplicar”.

En este sentido, Jordano continúa indicando que “el único argumento que se esgrime es una propuesta, debatida en mesa de negociación durante el anterior mandato (2018) que no está, ni tan siquiera, fiscalizada por Intervención, ni mucho menos, aprobada en Junta de Gobierno local, ni por esta ni por la anterior corporación. No hay incumplimiento alguno- recalca porque no hay nada aprobado que tenga validez jurídica”.

Jordano asegura que respeta el derecho a la huelga, "como no puede ser de otra forma", pero la considera “improcedente y vacía de contenido”, e insta a los sindicatos convocantes “a reclamar en vía judicial cualquier incumplimiento que entiendan oportuno”.

El teniente de alcalde, subraya que “no se atenderán las reivindicaciones, por imposible e ilegales, ni ahora ni tras la Semana Santa. Esta medida de presión dirigida a este Equipo de Gobierno, a quien realmente perjudica es a todo el sector turístico y hostelero de Córdoba que, después de una de las etapas más complicadas que hemos vivido a causa de la pandemia, está redoblando esfuerzos para seguir impulsando el crecimiento y el desarrollo económico y turístico de la ciudad”.

El teniente de alcalde de Recursos Humanos emplaza a mañana, Jueves Santo, para conocer el seguimiento efectivo del paro, “pues parece que no va a ser secundado en su totalidad, y podremos ver qué instalaciones se pueden abrir al público”.