La huelga contra el decreto de escolarización une la izquierda y a los sindicatos de enseñanza

El nuevo decreto de escolarización de la Junta ha conseguido unir en su contra a todos los partidos de izquierda, pero también a los sindicatos del área, además de a las familias. Y esta unión ha hecho que se haya convocado una huelga en las aulas para este miércoles 4 de marzo que, en el caso de Córdoba, incluye una manifestación a partir de las 12:00, que partirá desde las plazas de Las Tendillas y que finalizará en la Delegación de Educación.

Esta nueva normativa, que se aprobó el 17 de febrero, "tiene como objetivo avanzar en el derecho de libertad de elección de centros de las familias, introducir mejoras en el procedimiento para que sea aún más transparente y avanzar en la conciliación familiar", tal y como ya informó la Junta.

En cuanto a las zonas de escolarización, la principal novedad es la existencia en todas ellas de un centro público y un concertado, siempre que en la localidad exista un concertado. Además, la normativa favorece la escolarización de los hermanos en el mismo centro docente por la necesaria conciliación de la vida laboral y familiar.

Sin embargo, se trata de argumentos que no comparten ni en IU, ni en Adelante Andalucía, ni tampoco en las filas del PSOE, que no han dudado de mostrar su apoyo a la huelga a través de diferentes comparecencias ante los medios.

En el caso de IU y Adelante Andalucía, han sido Pedro García y Ana Naranjo. Mientras que el primero ha señalado que con el decreto "vemos una vez más como es un proceso que deriva su apoyo a la educación concertada", la parlamentaria por Córdoba ha considerado que "ninguna Constitución reconoce la libertad" de elección de centros por parte de las familias.

Naranjo se ha mostrado muy crítica contra la enseñanza concertada y ha señalado que en sus colegios "se realizan prácticas al margen de la ley, mientras que la Inspección ha hecho caso omiso".

Mientras desde las filas socialistas, ha sido su secretario general por Córdoba, Antonio Ruiz, quien ha mostrado su rechazo a la nueva normativa de la Consejería de Educación, de la que ha llegado a señalar que "va a desmantelar el sistema educativo andaluz".

A su juicio, "el decreto de escolarización de PP y Cs no favorece la libertad de colegio por parte de las familias, lo que favorece es el negocio de la educación concertada y es la gota que ha colmado el vaso de los despropósitos de las derechas".

En defensa del decreto ha salido el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, quien ha pedido a todos estos grupos "analizar con objetividad" el decreto de escolarización, porque "se darán cuenta que no hay ningún perjuicio y lo único que se hace es cumplir con un mandato constitucional, que es la posibilidad de que los padres puedan elegir centro".

"El decreto de escolarización permite algo que antes no se podía, que era que los padres mayoritariamente puedan elegir entre uno u otro centro, algo que no perjudica a nadie", ha expuesto, al tiempo que ha añadido que "no debe haber ningún colegio público, ni ninguna institución, ni ninguna persona que entienda que se ve perjudicada por esa posibilidad de optar que tienen los padres".