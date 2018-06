Los hosteleros exigen cambiar un modelo que atrae "turismo de despedida de soltero"

La Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor) pidió ayer a las instituciones públicas que orienten sus esfuerzos en materia turística a cambiar un modelo que atrae a la ciudad "turismo de mala calidad y de despedida de soltero", que "no es digno de la gran calidad hotelera, cultural y patrimonial" de la ciudad. El presidente de Aehcor, Manuel Fragero, hizo estas declaraciones después de la celebración de la asamblea general ordinaria de la patronal hotelera, que sirvió para definir la postura de los empresarios de hospedaje respecto a la situación actual del turismo en la ciudad, después de un primer cuatrimestre del año lastrado por la caída en la ocupación.

Fragero señaló que "Córdoba no se merece la falta de promoción que está teniendo por parte de las instituciones públicas", y solicitó que se reconduzca la situación y se apueste por mostrar a Córdoba como un destino de gran variedad cultural, "más allá de su evidente potencial patrimonial, que está fuera de toda duda".

En este ámbito, reconoció que, si bien eventos como la Noche Blanca del Flamenco o Ríomundi son necesarios dado su contenido y su "efecto inmediato" en la economía de la ciudad, "no menos importante es que se promocionen en todo el territorio nacional, pues muestran una Córdoba cosmopolita que no es la de la despedida de soltero". "No sirve de nada tener un gran festival, como por ejemplo el de la Guitarra, y que no esté resonando en toda España, para que logre una alta ocupación en el mes de julio", sostuvo Fragero.