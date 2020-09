Los hosteleros de Córdoba piden un "rescate " ante las pérdidas del 40% en sus negocios

Empresarios de la hostelería y el ocio nocturno de Córdoba se han concentrado este martes en la puerta de la Delegación del Gobierno de la Junta para pedir un "rescate" ante la difícil situación por la que pasa el sector.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería (Hostecor), Francisco de la Torre, ha manifestado que ahora mismo la actividad económica de estos negocios está en torno al 50 o 60%, por lo que las pérdidas se sitúan en torno a un 40%.

Los empresarios han entregado en el registro un manifiesto en el que piden "un rescate sincero y decidido por parte de la Junta" porque creen que la situación en la que están "es muy complicada". "No podemos seguir haciendo frente a todos los requerimientos, tanto de impuestos como de suministros, alquileres y préstamos hipotecarios", por lo que reclaman a la administración autonómica "que haga un plan de rescate" que facilite la supervivencia de sus negocios.

De la Torre ha recordado que "detrás de esto hay muchas familias, no solo las de los empresarios". Por eso, han pedido al consejero de Turismo, Juan Marín, que se coordine con el resto de consejerías para conseguir una "actuación rápida".

El presidente de Hostecor ha recordado que cuando el confinamiento llegó, Córdoba estaba en temporada baja, pero a punto de comenzar su mejor época, que no pudo ser por el estado de alarma y la suspensión de todos los eventos del Mayo Festivo. El verano de nuevo suele ser una época de temporada baja y ahora "estamos viendo que en otoño, con la nueva normativa que han aplicado, las circunstancias van a ser parecidas".

Por eso, ya dan "prácticamente por perdido el año 2020, pero tenemos que mirar a 2021, y solo necesitamos ayuda", ha remarcado.

Como representante del ocio nocturno, Rubén Rivero, miembro de Andalucía de noche y de Hostecor, ha señalado que sus negocios son los más afectados, ya que están todos cerrados por decreto. "No nos dejan abrir, pero sí nos cobran impuestos", ha denunciado. En ese sentido, ha puntualizado que "quieren que tengamos un ERTE, que paguemos al final de mes la Seguridad Social, que paguemos luz, agua, alquileres y todo tipo de impuestos cuando generamos cero".

Ya llevan "casi ocho meses así", por lo que Rivero cree que les tienen que dar "algún tipo de solución", sobre todo que no los "machaquen" con los impuestos. "Esto no es soportable por ninguna empresa, ni de ocio ni de nada", ha sentenciado.

Al respecto, De la Torre ha apuntado que "prácticamente estamos jugando ya con nuestro patrimonio porque las empresas no pueden dar más de sí". Por otra parte, según ha comentado, el 80% de las empresas en Córdoba -y en general en Andalucía- son pymes con un máximo de tres trabajadores que no pueden acceder a las líneas ICO ni Garántia porque "las exigencias son muy estrictas".

Por eso, piden "unas ayudas y una financiación a coste cero" ya que, según ha dicho, "en este momento en el que las empresas están hibernando, hay que ayudarlas para que en 2021 podamos salir a flote, sino estaremos hablando de muchísimos cierres".

Algunas de las medidas que solicitan son ayudas al alquiler, que los ERTE se subvencionen al 100%, que puedan acceder a subvenciones a coste cero (como se hace con la agricultura y el motor), incentivos para la digitalización y la inclusión en el bono turístico anunciado por la Junta de Andalucía.

Además, el presidente de Hostecor ha aseverado que "el sector hostelero es de los que están cumpliendo la normativa al 100%; creemos que dentro de nuestros establecimientos la situación está más controlada que en las no ferias, las no fiestas y los botellones que se están haciendo en la periferia".

Por su parte, Manuel Fragero, tesorero de Hostecor y presidente de la Federación Andaluza de Alojamientos Turísticos, ha insistido en que las empresas del ocio y del alojamiento son "básicas para la economía andaluza y necesitamos un rescate directo si queremos seguir manteniendo el empleo", sobre todo en una ciudad como Córdoba, en la que "se ha perdido toda la temporada alta y se espera perder también la de 2021".

Para los alojamientos turísticos, "todo el año 2020 ha sido de pérdidas" porque los hoteles prácticamente no han abierto y sí han tenido que hacer frente a una serie de gastos. Incluso hay algunos que "han reabierto y vuelto a cerrar", por lo que "las perspectivas que tenemos este año son catastróficas". Otros incluso no han vuelto a abrir desde marzo, lo que supone "un drama" no solo para ellos, sino también para "las empresas que dan servicio a estos hoteles y para sus trabajadores". "Si no hay turismo, la ciudad no esta vida", ha recalcado.

Según ha relatado De la Torre, cerca de 125.000 establecimientos corren peligro en Andalucía. En Córdoba, si no hay un plan de rescate, "el 40% podría cerrar". Algunos ya lo han hecho o están en traspaso.

Ante la falta de turismo, el responsable de Hostecor ha agradecido a los cordobeses que "sigan confiando en nosotros". Sin embargo, los negocios más enfocados a los turistas "lo están pasando mucho peor de lo que estamos hablando".

Uno de los hosteleros cuyos restaurantes están en la zona más turística de la ciudad es Alberto Rosales, propietario del grupo Puerta Sevilla, que asegura que la situación es "delicada, estamos con el oxígeno justo para seguir estos meses".

La impresión de estos empresarios es que "se ha criminalizado a nuestros sectores, tanto la hostelería como el ocio nocturno, pero estamos haciendo muy bien las cosas". "Siempre nos adaptamos, lo hicimos por ejemplo con la ley del tabaco y ahora lo estamos haciendo con esto porque lo que queremos es mantener nuestros puestos de trabajo y nuestras empresas", ha apuntado Rosales, que ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad individual de casa persona".

Por último, ha destacado que ahora mismo solo está llegando a la ciudad el turismo nacional, por eso pide que reivindicaciones como la apertura del Alcázar y los museos por la noche se haga ya realidad porque "ahora es más necesario que nunca".