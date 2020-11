El Ayuntamiento de Córdoba declara a Hostecor entidad privada de interés público

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha declarado a la patronal de hostelería Hostecor entidad privada de interés público con los votos a favor de toda la corporación y con la abstención de Vox. Abstención, que según ha explicado su portavoz municipal, Paula Badanelli, viene basada en el hecho de que "no entendemos las formas y la oportunidad de traer esto a Pleno".

Según Badanelli, la propuesta (del PP), viene sin dictamen y ha criticado que "nadie del gobierno se ha sentado a hablar de esto". Para la portavoz de Vox, no se trata de un tema "baladí", teniendo en cuenta, ha dicho, que otras instituciones como CECO o la asociación de joyeros no cuentan con esta declaración.

En cualquier caso, Vox sospecha de la "oportunidad" de traer el tema a un Pleno el mismo día en que la hostelería protesta en la calle por las condiciones en las que se ha quedado el sector tras las restricciones aplicadas para frenar el coronavirus.

Además, también ha recordado que este tipo de nombramientos sirve para que a estas entidades se le cedan espacios públicos de forma gratuita. Por esto, Badanelli se ha preguntado si se hace así porque se retoma el asunto de la escuela de hostelería o si es para cederle un espacio en El Arcángel o en el edificio municipal de la calle Rey Heredia a Hostecor.

La portavoz de Vox también ha recordado que el presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, ya criticó al anterior gobierno de PSOE e IU por no atender su demanda de tener una sede mejor. "Si se hace para ceder gratuitamente un espacio a Hostecor no nos parece ni bien ni mal, pero sería honesto poner todas las cartas sobre la mesa", ha apuntado Badanelli.

Mientras, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha lamentado que Vox no se sume a la propuesta y ha asegurado que sí que propuso un encuentro a Badanelli, que finalmente no se produjo. Sobre las futuras cesiones a Hostecor, ha dicho que el expediente que se lleva a pleno es solo para la declaración, y no tiene que ver con lo que "venga después".

300.000 euros para las cofradías

Por otro lado, y entrado por la vía de urgencia, el Pleno ha aprobado la concesión de 300.000 euros a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. A pesar de no haberse celebrado la Semana Santa (concepto al que va destinado esta partida), el edil de Hacienda, Salvador Fuentes, ha explicado que la necesidad de la concesión se basa en la "gran labor" que hace la Agrupación, así como en la delicada situación económica que se encuentra debido a la pandemia.

A pesar de aprobarse, no ha salido adelante por unanimidad, ya que PSOE, IU y Podemos se han abstenido al existir un informe de disconformidad por parte de la Intervención. La oposición ha criticado la forma de proceder de Hacienda, mientras Fuentes ha defendido la concesión y ha asegurado que en ciudades como Málaga o Sevilla también se han abonado ayudas de este tipo incluso aunque no se haya celebrado la Semana Santa.