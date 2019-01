Profesionales sanitarios, chefs y agricultores se unen para fomentar hábitos saludables en ‘Salud con Gusto’

Profesionales sanitarios, chefs y agricultores se unen para fomentar hábitos de vida saludables en el proyecto Salud con Gusto. Un total de 36 profesionales han participado en esta iniciativa con la que el Hospital Universitario Reina Sofía, el Ayuntamiento de Córdoba y el Ecomercado quieren promover una alimentación saludable a través de una dieta equilibrada, compuesta por productos de temporada y de cercanía.

Para ello, se han elaborado 12 vídeos centrados cada uno de ellos en un alimento de temporada, se difundirán en redes sociales (cada mes un vídeo) y este es el primero, que se centra en la naranja. La directora gerente del hospital, Valle García, la delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi y un nutrido grupo de de los protagonistas de este proyecto han presentado esta mañana la iniciativa. El acto ha comenzado con la proyección de un vídeo promocional que muestra un resumen de algunos de los fragmentos de los vídeos que a lo largo de los próximos meses se publicarán en las redes sociales de las diferentes instituciones que impulsan este proyecto.

La directora gerente, Valle García, que ha agradecido su colaboración a todas las personas implicadas, destaca la importancia de esta iniciativa “que nace de un compromiso por mejorar la salud de la sociedad y de una apuesta por generar mayor conciencia sobre lo que consumimos y cómo lo consumimos”.

Desde los centros sanitarios, prosigue la doctora García, “tenemos la obligación de educar en hábitos de vida saludables a la población. Por ello, el Hospital Reina Sofía, en base a su compromiso con la prevención y la alimentación sana y equilibrada, encuentra en Salud con Gusto una herramienta perfecta para destacar las propiedades saludables de la fruta, las verduras y las hortalizas que no deben faltar en nuestra alimentación”.

Por su parte, la delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi, señala que en el Ayuntamiento de Córdoba se lleva apostando por una alimentación más sana, justa y sostenible desde finales de 2016 en el seno del Pacto Milán, al que están adheridas más de 160 ciudades de todo el mundo. En palabras de la Delegada “se trata de alimentarnos de forma que cuidemos nuestra salud, el medio ambiente y generemos un reparto más justo de la riqueza a través de nuestra cesta de la compra”. Así mismo ha recalcado que desde el Ayuntamiento se trabaja en colaboración con la Junta de Andalucía, la Diputación y los colectivos sociales que en la ciudad de Córdoba, trabajan por la soberanía alimentaria. En concreto, Pernichi ha señalado que “llevamos mas de una año trabajando en el proyecto Gastronomía Sostenible y en el apoyo de los productores y productoras de Córdoba”

Además, en la presentación del proyecto la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología, María Ángeles Gálvez, también ha recordado los beneficios de tomar una dieta variada y saludable y ha señalado que “es importante que, a la hora de tomar decisiones sobre nuestra alimentación, consultemos antes con nuestro especialista: con nuestro médico de familia, endocrino, nutricionista y muy especialmente cuando tengamos algún tipo de enfermedad crónica.

Además, hay que tener en cuenta que el mejor momento para consumir los productos ese en su momento óptimo de maduración, ya que es cuando más propiedades beneficiosas para la salud presentan”.

En esta línea, la agricultora ecológica Luna Millán ha destacado “que además de consumir productos de temporada, hay que tener en cuenta cómo se ha producido este alimento, es decir, si se han utilizado o no fertilizantes para su producción u otro tipo de elementos para provocar que el alimento se conserve durante más tiempo, por ejemplo. Estos factores influyen negativamente en las propiedades que el alimento tendrá cuando lo consumamos, no sólo en su sabor. Por ello, en la actualidad es frecuente que en muchos hogares se consuman tomates en diciembre que, lógicamente, no saben a tomate, no tienen todas las propiedades del tomate, pero que curiosamente sí tienen muy buena presencia”.

Por último, la chef Celia Jiménez ha señalado que “los restaurantes tenemos que estar presentes en este tipo de iniciativas, ya que nuestro negocio depende de la calidad y diversidad de los platos que ofrecemos. En este sentido, vivimos en una zona que cuenta con una riqueza agrícola y gastronómica maravillosa, que nos permite crear con calidad, con alimentos de temporada y de cercanía”.

Salud con Gusto

Salud con Gusto consiste en la elaboración de 12 vídeos (uno por cada mes del año) que se difundirán en las redes sociales, en los que los alimentos son el hilo argumental para que desde tres sectores como son el agrícola, el sanitario y el gastronómico se fomente el consumo de estos productos locales y en su temporada natural de cosecha.

Así, diferentes agricultores y agricultoras explican desde su explotación, alimentos que se recolectan en el momento de la grabación y las características de los mismos: desde la siembra, el momento de la recolección, aromas, sabores, características...