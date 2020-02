La Arruzafa hará revisiones oftalmológicas a 500 escolares en su campaña 'Mira por los niños'

La campaña de revisión oftalmológica gratuita Mira por los niños, impulsada por el Hospital de La Arruzafa de Córdoba con la colaboración de la Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Córdoba, prevé atender este año al menos a 500 escolares de cuatro años de edad de forma gratuita en al menos 15 colegios de la capital.

El programa, que cuenta ya con 14 ediciones, llegó el año pasado a 244 alumnos. Sin embargo, este año prevén aumentar esa cifra gracias a la puesta en marcha de una unidad móvil que llegará a los colegios de las zonas más desfavorecidas de la ciudad. El coordinador de la Unidad Infantil del Hospital La Arruzafa, Diego Torres, ha explicado que durante la campaña los especialistas detectan patologías en el 20% de los niños atendidos, entre las que destacan astigmatismo, hipermetropía, estrabismo y miopía.

Torres ha explicado que la atención a niños de tan corta edad se debe principalmente a la prevención. "Si este tipo de patologías no se detectan a tiempo, pueden dejar secuelas irreversibles", ha asegurado. "A los cuatro años, el cerebro de un niño aún se está desarrollando y si nos encontramos con algún problema que esté frenando el desarrollo normal de su visión podemos fácimente tratarlo; a partir de los ocho años se vuelve imposible de superar", ha explicado.

Según las estadísticas del programa, "hay un alto porcentaje de patologías que no se detectan" cuando no se hacen revisiones a tiempo. En este sentido, Torres ha afirmado que la mayoría de estas enfermedades son "silentes" pues no presentan ningún tipo de sintomatología, de ahí la importancia de la atención temprana.

En la campaña participan al menos 40 voluntarios de la Fundación La Arruzafa, entre auxiliares, enfermeros y especialistas del departamento de óptica y oftalmología. La revisión consta de una prueba de screening, un test rápido que toma los movimientos oculares, la visión binocular y el fondo de ojo, "con lo que se detecta el 100% de los defectos que pueden alterar el desarrollo visual", ha explicado Torres.

El Hospital La Arruzafa y la Fundación La Caixa evalúan llevar la campaña a toda la provincia, según han asegurado, pues "el equipo está dispuesto y esperamos que este sea el paso que demos el año que viene".

A la presentación de la campaña ha asistido el alcalde, José María Bellido, quien ha expresado su agradecimiento al hospital por su labor, al tiempo que ha recordado de que gracias a la colaboración público privada se presta un "magnífico" servicio gratuito. "Esto es una muestra más del compromiso del hospital con la investigación, la formación y la cooperación social que realizan en el ámbito internacional fundamentalmente en países africanos pero que también lo hacen en la propia Córdoba" ha apostillado.

La Fundación La Arruzafa ha atendido a un total de 4.500 personas en los últimos años, de los que el 75% son niños en edad escolar. Además, han realizado 37 misiones internacionales con el apoyo a 31 pacientes extranjeros que han sido trasladados a Córdoba para ser atendidos en las distintas instituciones sanitarias de la ciudad.

La inscripción de los colegios que deseen participar en el programa de este año se hace a través de la página web del hospital o por teléfono. El hospital prevé que la atención finalice en mayo de este año.