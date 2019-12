El espectáculo de luz y sonido del Centro comenzará a las 18:30 todos los días

El espectáculo de luz y sonido navideño en el Centro de la capital comenzará todos los días a las 18:30 y se repetirá cada hora hasta las 22:30, hora en la que tendrá lugar el último pase.

Aunque en un primer momento el Ayuntamiento había informado de que el montaje iba a empezar a las 17:30 y se iba a prolongar hasta las 21:30, finamente el inicio se retrasa una hora -hasta las 18:30- para que haya más oscuridad; todos los días habrá cinco pases.

Mientras, el alcalde, José María Bellido, ha señalado que el pasado jueves fueron más de 25.000 personas las que acudieron a la inauguración oficial del encendido.

A través de su cuenta personal en la red social Twitter, el primer edil ha señalado que "el primer día del espectáculo de luz y sonido de #Navidad reunió a más de 25.000 cordobeses en Cruz Conde. Más de 25.000 sonrisas, imágenes para el recuerdo, ilusiones y emociones en una noche histórica. ¡Gracias por vuestra acogida!".

Iluminaciones Ximénez ha alzado un túnel de casi 200 metros de largo y 13 de altura en sus puntos más elevados que va desde la altura de la calle San Álvaro hasta Conde de Robledo. Hay 17 pórticos en los que se reparten 556.000 puntos de luz a lo largo de 13.500 metros de cordón para bombillas de unos 34 kilovatios. En la entrada del túnel, el viandante se encontrará con una estrella de la Navidad de metacrilato.

Las canciones que sonarán hasta el próximo 6 de enero en el espectáculo de sonido: Christmas C'mon, de Becky G; Navidad con Paz, de Miliki; Last Christmas, de Ariana Grande; All I want for Christmas, de Mariah Carey; y Mi mejor regalo, de India Martínez.

Los turistas inundan la Judería

Córdoba ha vivido el 6 de diciembre la primera jornada del puente festivo de la Constitución y de la Inmaculada que ha atraído a numerosos turistas –que han inundado las calles de la Judería y del entorno de la Mezquita-Catedral, además del Alcázar de los Reyes Cristianos– que podrán disfrutar estos días de una decoración navideña que se extiende por gran parte del casco histórico.

No en vano, la Delegación de Infraestructuras, Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento ha decorado con macetas de pascueros distintos edificios emblemáticos de la ciudad, como son la Posada del Potro, el Palacio de Orive, el Zoco Municipal o el Museo Taurino.

El objetivo de esta decoración es contribuir a la proyección de Córdoba y su comercio para así reactivar la economía de la ciudad. En total, la Delegación de Infraestructuras va a repartir a lo largo de las fiestas 5.000 macetas de pascueros entre edificios y comercios de la ciudad. Dentro de esta iniciativa, que ayuda a hacer la ciudad más atractiva en esta época del año, se han repartido también 360 abetos a los comerciantes de Córdoba.