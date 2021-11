El equipo de gobierno de Córdoba deja en 'stand by' la privatización del servicio de porteros escolares

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dejado en stand by la privatización -según la bancada de la izquierda- o externalización -según la bancada de la derecha- del servicio de porteros escolares. En la sesión se ha aprobado una enmienda del PP, Cs y Vox en la que se insta a gobierno municipal a elaborar un informe en el que se enumeren de forma de detallada, centro a centro, todas las funciones que en este momento están asumiendo los porteros municipales en los colegios, el tipo de servicio que prestan y la intensidad del mismo y, hasta la finalización de ese informe, "a paralizar la externalización de este servicio".

Asimismo, se insta al gobierno municipal a solicitar a la asesoría jurídica municipal otro informe en el que se aclare si según la Ley de Autonomía Local de Andalucía la competencia o no del desarrollo de las tareas que se detallan en el informe anterior es municipal.

Finalmente, se insta al gobierno municipal a trabajar por la redefinición del reglamento de cometidos y tareas de los empleados municipales que prestan servicio en colegios, mediante una propuesta que actualice el desempeño funcional de la figura del portero de colegios, "que entendemos debe poner en valor la experiencia de las direcciones de los centros y la que se puede extraer de las buenas prácticas del propio personal municipal cuyo cometido profesional se desarrolla en los centros escolares. Ambos agentes ya han expresado su voluntad de trabajar para alcanzar este objetivo".

Este texto enmendaba una moción conjunta del PSOE, IU y Podemos que, entre otros puntos, instaba al gobierno municipal a la paralización de cualquier expediente administrativo en relación con la externalización del desempeño que realizan empleados municipales bajo la figura del portero de colegios "comprometiéndose con la demanda de la comunidad educativa de fortalecer el servicio de portería, atendido desde lo público y por empleados municipales, por el papel destacado que juega este personal en la vida y funcionamiento diario de los colegios públicos".

Antes de debate ha hablado Antonio Bueno, de la Plataforma Niños del Sur, quien ha recordado que se han recogido más de 11.000 firmas contra esa privatización, para recordar además que 12 colegios llevan tiempo sin portería y cinco tienen apertura y cierre por un vigilante de seguridad.

Durante dicho debate, el edil de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, ha insistido en que "no hay nada todavía decidido. Estamos escuchando a muchísimas gente y hay que hablar con todos". Entre ese todos ha citado al Consejo del Movimiento Ciudadano, a los Consejos de Distrito y a la Delegación de Educación. Jordano ha detallado asimismo que en 2014 se modificó la relación de puestos de trabajo (RPT) y ya no existe la figura de portero, sino la de ordenanza y ha recordado que en el mandato anterior se suplió la baja de porteros en los colegios con la de servicio de vigilancia. Asimismo, ha insistido en que el problema de la falta de personal en el Ayuntamiento "no es solo de los colegios, es a nivel general y estamos dándole una solución distinta a la que ustedes le dieron".

Por su parte, el edil de Educación, Manuel Torrejimeno, ha defendido que le sorprende como "la bancada de la izquierda hace política de un tema tan sensible". Torrejimeno ha manifestado que desde la delegación están en contacto con los centros para conocer sus necesidades y ha reprochado al PSOE e IU que en el anterior gobierno municipal no ampliaran las plazas por cubrir de porteros y que recurrieran a una empresa de vigilancia para que realizara ese trabajo. "Es un problema que llevamos padeciendo en este Ayuntamiento más de 15 años y que estamos arreglando", ha incidido.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, que ha tachado el intento de privatización de "chapuza" ha insistido en que en su grupo están satisfechos "porque hemos conseguido parar esa externalización" y ha defendido que Vox exige que centro a centro se analice la función que llevan a cabo los portero, "y una vez que se conozcan habrá que ver cuáles de ellas son susceptibles de externalizar". La portavoz de Vox ha indicado que es una chapuza utilizar a los porteros para tapar huecos en otros lugares del Ayuntamiento sin saber realmente la función que llevan a cabo en los colegios.

Mientras, la edil del PSOE Alicia Moya ha destacado que la moción que su grupo, IU y Podemos llevaban al Pleno surgió del movimiento social. "Han conseguido movilizar no solo al colectivo, sino también a padres y madres, al profesorado y al personal de los centros educativos con su intento de privatización", le ha reprochado al equipo de gobierno. Para añadir que se han recogido más de 11.000 firmas que entienden la figura del portero como un servicio público, acusando al PP, como también lo ha hecho IU y Podemos, de querer acabar con los servicios públicos.

El portavoz de IU, Pedro García, ha insistido en que el PP debilita lo público, "en este caso la educación", con una estrategia que no es nueva. "La amenaza de la privatización de los porteros no es nueva", ha subrayado, destacando que las personas que ejercen ese trabajo también cuidan de los alumnos de los centros. "Necesitamos una correlación de fuerzas distintas para acabar con esto, necesitamos hombres y mujeres que luchen por lo público y que tengamos la suerte de que la paralización de esto no suponga la privatización de lo otro", ha defendido.

Y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha declarado que lo que el gobierno local está haciendo, "lo llame como lo llame" es privatizar un servicio "que es necesario, es útil y es humano". Pedrajas ha sentenciado que "desperdiciar una experiencia" como la de estos trabajadores para reubicarlos en otras dependencias como ordenanzas "es un atentado que no tiene precedente en otro lugar en España". "Hay soluciones legales para atajar el problema de la falta de personal en otras dependencias municipales sin tener que desmantelar este servicio", ha defendido.