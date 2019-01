El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba defiende su modelo de Cabalgata y anuncia mejoras

“Hemos mejorado lo que no se ve y el año próximo mejoraremos lo que se ve”. La edil de Promoción de la Ciudad, Carmen González, ha resumido así la gestión realizada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de una Cabalgata de Reyes Magos, la de 2018, que ha sido duramente criticada por el PP y Cs. González, junto con el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Emilio Aumente, ha defendido el modelo de desfile de Magos de este año insistiendo en que el Ayuntamiento ha realizado “una apuesta por una Cabalgata segura” en una edición “en el que ha tenido más público que nunca; ha habido 120.000 personas en la calle”.

“Este equipo de gobierno siempre hemos apostado por una Cabalgata segura, en eso somos todo un ejemplo para otras ciudades, y se han hecho grandes esfuerzos y apuestas presupuestarias”, ha puntualizado la edil de Promoción de la Ciudad. “El próximo año los esfuerzos irán dirigidos a la parte que se ve, como reforzar toda la elaboración de las carrozas y adquisición de más materiales”, ha detallado. González ha apuntado dentro de esas mejoras para la de 2018 se han comprado “27 bateas o remolques nuevos” sobre los que van colocadas las carrozas, y que han supuesto una inversión, según ha detallado, de 150.000 euros. “Son las mismas bateas que luego se usarán tanto para la Batalla de las Flores como para la Cabalgata de Carnaval”, ha recordado.

“Además, en ese afán por tener una Cabalgata más segura, dos tercios del recorrido estaban vallados, lo que supone un incremento de un kilómetro de recorrido vallado respecto al año anterior”, ha destacado. “También ahora se va con baterías y antes era con grupos electrógenos; hemos ampliado los pasacalles con tres nuevos;y además hemos contado con un coche-taller, que sólo ha tenido que actuar en un pequeño problema que tuvo la carroza del Rey Gaspar”, ha apuntado la edil. “Ha sido la Cabalgata más larga hasta el momento, además de la más participativa, la más solidaria y la más integradora”, ha añadido. La concejala de Promoción de la Ciudad ha recordado que el Ayuntamiento no sólo organiza la Cabalgata de la capital, “también siete más en las barriadas periféricas”.

Respecto a las críticas recibidas por parte del PP, González ha defendido que “saldrían antes de las cinco de la tarde, incluso antes de ver la Cabalgata, y no aportan nada positivo a la ciudad”. La edil de Promoción de la Ciudad, ha recordado que “la Cabalgata se ha hecho con la misma empresa que elaboraba las carrozas en el anterior mandato del PP y se han usado los mismos pasacalles que el PP y las mismas bandas de música; no obstante, se han cambiado las bateas, algo a lo que el PP no prestó atención y se ha ampliado el vallado de seguridad”. Y respecto a las críticas de Ciudadanos, ha destacado que “al no haber gobernado, la ignorancia a veces puede llevar a decir lo que se dice”.

Aumente ha apoyado las palabras de González insistiendo en que “todo es mejorable”. “Desde hace años se presta poco interés en un buen diseño, no solo de Cabalgata, sino de muchas cuestiones que aparecen en las fiestas populares de Córdoba, algo que sería bueno que se debatiera desde el punto de vista no electoral, sino de mejora para cuestiones fundamentales de la ciudad”, ha apuntado Aumente. “Todos los años el PP ha hecho siempre la misma crítica de la Cabalgata; es muy mezquino quedarse en una cosa intrascendente”, ha añadido el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana.

Estas declaraciones forman parte de un balance realizado por ambos ediles sobre los eventos organizados por el Ayuntamiento en las fiestas navideñas. “Todos han sido un rotundo éxito”, ha puntualizado González, quien entre otras cosas ha destacado que “el éxito de los Patios en Navidad, con récord de participación, hemos pasado de los nueve patios participantes en 2011 a los 40 de 2018, y con colas algunos días que nos recordaba a la Fiesta de los Patios que se celebra en mayo, nos lleva a hacer una reflexión obligada; tenemos que ver cómo reforzar este programa para los próximos años”. La edil también ha relatado que la Fiesta de Fin de Año 2018 ha tenido “la mayor asistencia de los últimos 15 años”.