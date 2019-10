Esta semana se ha celebrado el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En unos días de revuelo y revueltas hay noticias que parecen pasar desapercibidas, pero cuyo calado debería hacer pensar a más de uno que recurre a Twitter para dar su opinión de aquí o de allí y se deja en el tintero unas palabras necesarias de compromiso con el que está justo enfrente.

Solo hace falta echar un vistazo a algunas de las noticias publicadas por el Día durante los últimos días para percibir parte de un problema enorme que se arrastra y se arrastra y que parece que nunca le va a llegar una solución. Un ejemplo de esas noticias son los siguientes titulares: “Los colectivos sociales advierten de la “pobreza crónica” y la desigualdad”; Barrios Ignorados demanda que sea delito “dejar a una familia sin recursos”; “Cerca de 1.500 personas en situación de extrema vulnerabilidad reciben el apoyo de Cruz Roja” o El 68,2% de las familias experimentan dificultades para llegar a fin de mes”.

Esto es solo la punta de un iceberg que tiene en la base una tasa de paro de las más significativas de toda España. No se nos puede llenar la boca hablando de los datos que confirman que ha subido el número de contratos o que la población ocupada es más alta es que hace cinco años. Y no puede ocurrir esto porque, primero, si no tuviéramos mejores datos laborales que hace cinco años estaríamos confirmando el fracaso de no haber, tan siquiera, salido a respirar después de la crisis económica más dura de los últimos años. Y segundo, no se puede hablar de recuperación laboral cuando el trabajo que se genera es de tan mala calidad que cerca del 98% de los contratos que se firman desde la salida de esa crisis son temporales.

No es cuestión de ser pesimistas, sino realistas para tomar decisiones acertadas

No es cuestión de ser pesimistas, sino realistas, porque solo teniendo claro lo que pasa en Córdoba se podrán tomar decisiones acertadas. Tenemos cuatro barrios que se incluyen en esa maldita lista de los más pobres de España, una diferencia salarial de género que implica que las mujeres trabajan gratis casi tres meses al año y una dependencia del sector servicios y en menor medida del agrícola que generan empleos casi al mismo nivel que cesan contratos dada la temporalidad que los caracteriza.

Las administraciones, y los colectivos que recogen estas realidades ya lo han gritado en más de una ocasión, son las que tienen que hacer algo para que esto empiece a cambiar. Hay que establecer una normativa de límites de alquiler para poder garantizar el acceso a una vivienda, clave para poder salir del hoyo, dotar con dinero todos esos planes para barrios ignorados que elaboran las universidades y de los que se habla durante una semana pero que a la siguiente ya nadie se acuerda de ellos, hay que hacer algo por una ciudad que, como última consecuencia de todo ese sistema de pobreza, se queda con la quinta pensión más baja de toda España. No puede ser que ya se vislumbre una nueva crisis y que quienes más la vayan a sufrir sean quienes no han podido superar la anterior.