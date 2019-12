Transformación social, empoderamiento o desarrollo sostenible son términos que se escuchan a menudo cuando se atiende al discurso de algún representante de la administración. Más aún sobresalen estas palabras cuando se habla de los barrios desfavorecidos, de los que en Córdoba se sabe muchísimo, y de la necesidad de trasladar el significado de esos términos a los vecinos de dichas zonas. Esta semana, el Ayuntamiento de Córdoba y la Universidad Loyola Andalucía han presentado un proyecto para, precisamente, la “transformación social” de los barrios desfavorecidos de la ciudad.

A nadie escapa que todo plan que nazca con esta premisa y que tenga como objetivo sacar a estas zonas del agujero en el que están metidas es algo positivo. Tampoco duda nadie de que las intenciones al presentar este tipo de proyectos sean buenas. Pero se habla tanto de este tema al mismo tiempo que está claro que la solución está tan lejos de alcanzarse que algunas veces clama al cielo tener que escuchar eso de la transformación social mientras miras a esos barrios y ves que solo existe una realidad.

Los numerosos planes integrales programados para zonas como Las Palmeras, Las Moreras o el Distrito Sur han ocupado casi los mismos espacios que las noticias que hablan de que Córdoba tiene un puesto en cuanto a barrios desfavorecidos que es uno de los peores de España.

No sé si los encargados de anunciar estos proyectos realmente son conscientes de que lo que se necesita es trabajar directamente, aprobar presupuestos y dar dinero a estas iniciativas. Da igual el color político que tenía la administración que diseñó esos planes, hay que ponerse a trabajar a la de ya porque, seamos sinceros, ya son varias las generaciones perdidas.

La administración debe dejarse de términos vacíos y ponerse a trabajar cuanto antes

En la rueda de prensa donde se anunció el último proyecto se habló de “analizar la problemática”, como si no estuviera suficientemente claro lo que pasa aquí, como si no se hubiera analizado ya lo suficiente, como si no fuera evidente lo que necesitan estas zonas.

Cuando se escuchan este tipo de cosas se tiene la sensación de sufrir un déjà vu y de estar atendiendo a cosas de las que se ha hablado en numerosas ocasiones y con las que al final se ha hecho poco o nada. Quizá los vecinos sientan lo mismo al abrir las páginas del periódico y ver estos titulares, pero es casi seguro que su tedio también está teñido de algo de frustración.

Está muy bien que sean los propios vecinos quienes determinen lo que necesitan, aunque tampoco hace falta vender esta evidencia como el descubrimiento de la penicilina. Sin duda son ellos los que tienen que determinar cuál es la solución a años de abandono, pero la administración también debería plantarle cara al asunto, dar pasos largos, actuar, y dejarse de términos vacíos.