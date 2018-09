Una fiesta ajena a la polémica

La Mezquita-Catedral, Medina Azahara, el Alcázar de los Reyes Cristianos, los Baños Califales o los museos Julio Romero, Taurino, Bellas Artes y Arqueológico, junto al Centro Flamenco Fosforito y el Templo Romano. Todos estos monumentos abrieron ayer de manera extraordinaria y fuera de su horario habitual para celebrar La Noche del Patrimonio. Una iniciativa auspiciada por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad para celebrar su primer cuarto de siglo de vida. Un programa de actos que incluyó espectáculos de danza -como el montaje de Annie Pui LIng Lok en la sala Orive- o de jazz en el Museo Arqueológico, y otras iniciativas que se desarrollaron en distintos puntos de la capital y que dieron comienzo a las 21:25; sí a esa hora justa por aquello de rendir homenaje a estos 25 años de existencia del grupo y que se repitió en las quince ciudades españolas que cuentan con el marchamo de la declaración de Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.

Y claro, en este día festivo del Patrimonio gran parte de la expectación podía haberse centrado en la Mezquita-Catedral, símbolo y seña de Córdoba, de la que ahora se vuelve a plantear que su gestión sea pública tras la publicación del informe de la comisión de expertos que niega que el principal monumento de la capital haya sido nunca de la Iglesia; un informe, por cierto, desmentido por el Cabildo. Pues bien, ya sea por lo inestable de la meteorología durante buena parte de la tarde o por desconocimiento de los turistas o de propios y extraños -a pesar de que el tema copó las portadas de las ediciones web de los diarios de prensa locales y nacionales y fue referencia en los informativos de todas las televisiones de España a lo largo de ayer-, las opiniones sobre las conclusiones del citado informe en la puerta del que es también el principal templo de la Diócesis a primera hora de la noche no eran demasiado sonoras.

No obstante, una de las guías que espera a su grupo para introducirles en ese inigualable bosque de columnas reconoce que "la gente suele preguntar por curiosidad de quién es la Mezquita, pero hoy -por ayer- no".

Aún así, hay quien no tiene reparos en ofrecer a el Día su visión al respecto. Una de ellas es Victoria Roldán, madrileña que ayer a eso de las 19:30 esperaba a entrar de nuevo en el interior del monumento, en el que ayer contrajo matrimonio una pareja a la vista de los turistas que accedieron gratis al monumento a partir de las 19:00. Así, expone que "la dicotomía entre la propiedad por parte de la Iglesia y de la ciudad no viene de ahora; ya hubo una campaña de recogida firmas", asegura, aunque reconoce que no sabe cuándo se puso en marcha, "hace un año o dos". Fue la Plataforma Mezquita - Catedral de Córdoba: Patrimonio de todos la que puso en marcha esta campaña hace ahora cuatro años en change.org. Victoria lo tiene claro y sostiene que "bastantes bienes ha puesto ya la Iglesia a su servicio". No obstante, también alude a que la construcción de la Mezquita-Catedral es "un ejemplo de integración de culturas" y defiende que "es importante que la titularidad sea de la ciudad y, por ende, de Patrimonio Nacional y de la Unesco". Al tiempo, esta turista madrileña destaca que el guía que les acompaña durante su visita al monumento "ha sido maravilloso".

La visión de Fernando Martín, por su parte, difiere de la Victoria Roldán. Acompañado por un nutrido grupo de amigos cordobeses, también esperaba su turno para acceder a la Mezquita-Catedral de manera gratuita un sábado a última hora de la tarde. "La Catedral es de la Iglesia de toda la vida, no del obispo, es de todo el pueblo católico de Córdoba", asegura y considera que "la malicia" -por el informe de la comisión de expertos- "es decir que la Catedral es del Obispo, cuando ha sido de la Iglesia de toda la vida".

Como con todo, cada quien, con su opinión y su verdad.