Regresa el festival de música joven 'Dinamomusic' a Córdoba: Novedades, fecha y horario

El festival de música joven Dinamomusic volverá a las calles de Córdoba durante los días 16, 23 y 30 de junio, en una nueva edición que dispondrá de más presupuesto, pero no tendrá ganador. Como colofón, el Ayuntamiento de Córdoba costeará un videoclip al grupo o artista que reciba la mención al mejor músico del certamen.

El plazo de inscripción para presentar maquetas estará abierto hasta el próximo 12 de mayo. Podrán optar a participar jóvenes nacidos entre 1986 y 2006, ambos inclusive, naturales del municipio de Córdoba o residentes en éste, con temas musicales de composición propia (no se aceptarán versiones de temas que no sean propios), que no tengan contrato con compañía discográfica y cuyo estilo musical se inscriba en alguna de las categorías musicales que se han establecido. Las bases completas se pueden consultar aquí.

Entre los seis estilos musicales que se han seleccionado se encuentran los géneros de canción de autor, pop-rock, heavy-metal, fusión, músicas urbanas (rap, trap o reguetón) y otras músicas (electrónica live/turntablism o instrumentales).

La recuperación de este festival dos años después supone la vuelta de un "seña de identidad para la delegación" y con la que se pretende seguir cumpliendo uno de los principales objetivos que se propone: "promocionar jóvenes artistas locales poniendo a su alcance todos los recursos que sean necesarios para que se puedan proyectar y exhibir su talento", ha destacado la delegada de Juventud, Cintia Bustos.

Novedades de esta edición

La principal novedad, "de acuerdo con las peticiones que se hicieron en la última edición", será que no habrá un único ganador. Este cambio supone que, a diferencia de otras ediciones, todos los grupos serán remunerados, más o menos en función del número de miembros que lo compongan.

Por tanto, la única diferencia será que cada uno de los tres días se establecerá una mención al mejor grupo o artista de la jornada, designada por una comisión conocedora del ámbito musical. Además, el mejor de todo el festival tendrá la oportunidad de grabar su primer videoclip costeado por el propio Ayuntamiento, ha explicado Cintia Bustos.

Esta novedad responde a un acontecimiento del año 2019, cuando "la banda que resultó ganadora quiso compartir el premio económico con el resto de grupos", ha explicado Cintia Bustos. Para ello "y que los grupos quieran seguir participando", el presupuesto ha aumentado hasta un 20%, de los 6.000 euros hasta los 7.200 de esta edición.

Otra de las novedades será la localización del festival. Este año se volverá a las calles, concretamente se celebrará en el Quiosco Joven a diferencia de la última edición que tuvo sitio en la sala Hangar. Este punto de referencia en la programación de la delegación de Juventud, ha sido escogido por la "demanda de los diferentes grupos de música" y será el protagonista de la novena edición del festival Dinamomusic.

El desarrollo del festival consistirá en seis actuaciones durante cada uno de los días, acorde a las diferentes categorías y los conciertos tendrán una duración de 25 a 30 minutos. La organización del Certamen se pondrá en contacto con los grupos seleccionados para comunicarles su participación en los conciertos.