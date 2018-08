Las familias se gastan una media de 400 euros por hijo en la vuelta al cole

Septiembre comienza y, con él, la vuelta al cole y la cuesta del noveno mes. Poco a poco la rutina de verano se desvanece, las noches son más largas y los pequeños de la casa empiezan a asumir que el próximo curso está a la vuelta de la esquina. Los nuevos horarios cambiarán los bañadores por los uniformes y la bolsa de la playa con las toallas y demás utensilios por una mochila con libros nuevos y olor a forro. Durante los primeros días de septiembre, las madres y padres se encargan de recopilar todos los materiales que los pequeños necesitan para empezar el nuevo curso.

Según el estudio que la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) elabora por estas fechas, los costes a desembolsar por las familias andaluzas varían significativamente en función del grado de enseñanza y del tipo de centro al que acudan los escolares, pero los datos globales apuntan a que la previsión de gasto de las familias andaluzas será ligeramente superior al realizado en 2017, con casi un 2% de incremento. Así, si los padres optan por un colegio privado, el desembolso medio a realizar asciende a la cifra total de 1.105 euros, incluyendo la matrícula. En el caso de un centro concertado la cifra ronda los 490 euros, mientras que en los públicos la cantidad asciende a unos 400 euros.

Uniformes, material escolar, comedor y transporte son los principales conceptos que conforman el gasto de la vuelta al cole para el curso, lo que supone un importante desembolso para muchas economías domésticas. El mayor gasto en el que invierten las familias es en uniformes, da igual la condición del centro, con una media de 115 euros en los colegios públicos, 140 en centros concertados y hasta 180 en los privados. El siguiente gasto más elevado al que se enfrentan los progenitores es el material escolar, con unos 80 euros por hijo en colegios públicos y concertados, mientras que en los privados se llega hasta los 100.

En la actualidad, las familias se encuentran ultimando los preparativos para la vuelta al cole y por ese motivo las librerías y comercios empiezan a llenarse y tener más clientela que el resto del año. Desde la librería Recreo, su dueña, Maite Alanís, cuenta cómo los primeros días de curso son los más ajetreados en la tienda. Las familias llegan con un listado de materiales que se les ofrece desde el propio centro. Alanís asegura que algunos colegios exigen una marca en concreto para los materiales de los pequeños, para evitar que unos lleven un material de menor calidad que el resto de compañeros. La dueña de Recreo reconoce que no hay unas listas homogéneas, como tampoco hay un precio exacto de lo que se gastan los padres por cada niño. "Hay coles con listas de poquito y otras más elaboradas, pero el gasto medio puede estar entre los 20 y 50 euros", detalla.

Desde la aplicación del cheque-libro por parte de la Junta, las librerías y papelerías han visto cómo han caído sus ventas, pero éste no es el único motivo por el que algunos de estos negocios tengan que echar el cierre. Muchos colegios "sugieren" a sus alumnos comprar los materiales en el propio centro, alejando a las familias de adquirirlos en los negocios de toda la vida. A este respecto, la presidenta de la Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (Aplico), Hermenegilda Moreno, explica que "las papelerías no servimos como referencia en las compras, se vende cada vez menos". Moreno explica que ya no existe "la bulla" cuando llega septiembre como antes, aunque obviamente el noveno mes del año representa un incremento de ventas respecto al resto del año.

Respecto a los consejos que las familias pueden tomar de cara a los gastos de la vuelta al cole, la responsable de la papelería Títere advierte que comprar los materiales paulatinamente es una buena idea, aunque sin duda la mejor opción para ahorrar es la de acudir a la papelería de cada barrio. "Se cree que ir a otros comercios es más barato, pero realmente la papelería local es más económica. Por ejemplo, yo tengo la plastilina por 40 céntimos, hay otros comercios no especializados que la venden por 60 céntimos", asegura Moreno.

Con la mochila llena, ahora toca equipar a los escolares con la indumentaria que necesitan para su día a día. El uniforme supone un desembolso para las familias que supera los 100 euros por niño. Helena Cabrera lleva más de 30 años vendiendo uniformes en su tienda en Córdoba, Helena Uniformes y Bordados. La propietaria afirma que estas fechas son unas de las más señaladas, junto con octubre o noviembre, para comprar uniformes. Ahora las familias adquieren las prendas de verano y más adelante compran jerseys y el resto de prendas de invierno. De esta forma, en lugar de realizar una compra total, los padres pueden repartir más sus gastos de manera escalonada. Las ventas en el sector textil también han disminuido debido a que en los propios colegios poseen sus tiendas donde se pueden encargan los uniformes. No obstante, al ser un material obligatorio, es un gasto que no se puede reemplazar.

Algunas familias optan por introducir trucos para aprovechar la vestimenta el mayor tiempo posible, es el caso de Mateo Contreras, padre dos niños mellizos que empiezan en el colegio por primera vez y tiene que adquirir todo lo necesario desde cero "y por partida doble". Cuando los pequeños empiezan en el colegio, los gastos que tenían en la guardería se multiplican. "He comprado mochila, zapatos, bolsa para la muda y uniformes de verano", pero todavía queda el material y la vestimenta de invierno, es decir, desde esta fecha hasta final de octubre toca "apretarse el cinturón". Contreras reconoce también que para afrontar todos los gastos que llegan en septiembre es necesario suprimir otras actividades de placer u ocio, por lo que "hacemos menos salidas y menos ocio fuera de casa; ahora toca centrar los gastos en los niños".

Portales de venta online elaboran su propio informe con los datos que obtienen a través de Internet. Para las familias, el mayor gasto es el de los libros de texto (50%), seguido por la ropa y el uniforme (32%) y, por último, el material escolar (14%). En cuanto a las opciones de ahorro para las compras de la vuelta al cole, los padres destacan las ofertas especiales (68%) y la reutilización de la ropa o material escolar (48%). Algo especialmente manifiesto en el caso de las familias numerosas, que confían más que la media en las ofertas especiales (93%) y en la reutilización de la ropa (64%). Sin embargo, las ofertas y la compra anticipada son las opciones para padres con hijos en guardería (62% y 39%, respectivamente) y preescolar (77% y 35%).

Para las familias con hijos, el noveno mes significa un cambio de ciclo, un comienzo de año adelantado desde enero hasta septiembre complicado de atravesar. Entre la cuesta de enero y la de septiembre, muchos afirman que la de la vuelta al cole es la más difícil de afrontar.