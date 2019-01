Aumente arremete contra Recursos Humanos por la situación de los Bomberos

"Llevan razón. Si no hay nuevos contratos y al personal no se le paga las horas extra, la situación no es muy apetecible". Así de claro se ha mostrado el teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, al referirse a la situación de los Bomberos en Córdoba, que han dado una vez más la voz de alarma y han llegado incluso a plantear la unificación de los dos parques. Aumente, sin embargo, ha descartado esta posiblidad. "Sería la última medida a tomar, vamos a intentar arreglarlo", ha dicho.

El responsable de Seguridad ha aceptado su "parte de culpa" pero después ha apuntado al área de Recursos Humanos y a su director general. "Se prometió en mayo que se iban a incorporar cuatro bomberos conductores, estamos a 25 de enero y no se ha incorporado nadie", ha dicho. La otra medida que puede paliar la falta de personal es el pago de las horas extra, "pero se deben todas las de 2018", ha apuntado Aumente. "Yo asumo mi parte de responsabilidad, pero yo no contrato personal ni pago horas extra; más claro, agua", ha señalado.

Hace también dos meses que concluyó el plazo para presentarse a la convocatoria de seis bomberos conductores "y todavía no ha salido la lista de admitidos", ha insistido el teniente de alcalde de Seguridad, en referencia a otro retraso más dentro del área de Recursos Humanos.

En cuanto a la situación vivida esta semana, en la que el jefe de guardia tuvo que quedarse en el parque tras una guardia de 24 horas porque no había nadie para su relevo, Aumente ha dicho "que no se trata de una cuestión puntual" y que puede pasar más veces. "Ha llegado lo que yo llevo advirtiendo desde que llegamos en 2015, que no hay personal, y desde entonces las medidas que se han adoptado han sido mínimas", ha lamentado.

Lo que está haciendo Seguridad es recurrir a decretos para paliar ese déficit. "Cuando hay personal mínimo y se produce un fallo, pasan estas cosas", ha afirmado Aumente, ya que el jefe que tuvo que dar el relevo se retrasó y se incorporó al filo de las dos de la tarde.