El exceso de velocidad es la causa del 65% de las pérdidas de puntos del carné

El exceso de velocidad es, con mucha diferencia, el principal motivo de retirada de puntos de carné en Córdoba. Según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), desde el pasado 1 de enero y hasta el pasado 31 de agosto fueron 6.996 conductores los multados con retirada de puntos por pisar el acelerador más de la cuenta, lo que supone un 64,9% del total de sancionados -10.764-. Ese porcentaje es levemente superior al que arrojó todo el pasado año, el 63,7%, ya que de todos los 14.794 conductores sancionados con pérdida puntos, 9.424 lo fueron por exceso de velocidad.

En lo que va de año, 6.566 de los apercibidos por pisar el acelerador más de lo que dicta la ley han visto como acababan restados dos puntos a su permiso de conducción -8.853 conductores en todo 2017- ; a 316 se les han retirado cuatro puntos -432 en 2017-; y a 126 se les han retirado seis puntos -159 en 2017-.

10.764Conductores. Son los que en los que va de año han perdido puntos del carné en la provincia

Según establece la ley, por ejemplo, para una carretera convencional con límite de 90 kilómetros por hora se sanciona con una multa de 100 euros sin retirada de puntos por circular entre 91 y 120 kilómetros por hora; con 300 euros y la retirada de dos puntos ir a entre 121 y 140; con 400 euros y cuatro puntos circular entre 141 y 150; y con 500 euros y seis puntos ir a 151 y 160. Se considera sanción muy grave y se pena con 600 euros y la retirada de seis puntos cuando se circula por ese tipo de vía a partir de los 161 kilómetros por hora. Y por ejemplo, para una carretera con límite de 120 kilómetros se sanciona con una multa de 100 euros sin retirada de puntos circular entre 121 y 150 kilómetros por hora; con 300 euros y la retirada de dos puntos ir a entre 151 y 170; con 400 euros y cuatro puntos circular entre 171 y 180; y con 500 euros y seis puntos ir a 181 y 190. Se considera sanción muy grave y se pena con 600 euros y la retirada de seis puntos cuando se circula por ese tipo de vía a partir de los 191 kilómetros por hora.

Tras el exceso de velocidad, el no uso del cinturón de seguridad o no llevar los dispositivos homologados donde sentar a los menores se sitúa como la segunda causa que más puntos resta al carné en la provincia de Córdoba. En lo que va de año han sido 1.081 los conductores a los que por ello se les ha penalizado con la retirada de tres puntos; o lo que es lo mismo, el 10% del total. El pasado año ese porcentaje fue del 10,3% y 1.536 conductores.

Según la información facilitada por la DGT, el uso del teléfono móvil al volante -penado con la retirada de tres puntos- se sitúa tras el no uso del cinturón de seguridad o el de dispositivos homologados. Por este motivo, en lo que va de año han sido sancionados 926 conductores y en todo el pasado año, 1.303. En ambos casos supone el 8,8% del total de las multas que llevaron acarreadas en la provincia de Córdoba la pérdida de puntos en el permiso de conducción.

Esos datos de la Dirección General de Tráfico revelan que en lo que va de año 776 conductores han sido sancionados por dar positivo en controles de alcoholemia en las carreteras o calles cordobesas y que en 2017 fueron multados por este mismo motivo 1.069 conductores. En el primero de los casos 555 han perdido cuatro puntos y 227 han perdido seis puntos, mientras que en el segundo de los casos, 785 perdieron cuatro puntos y 290 se quedaron sin seis. En ambos casos, este tipo de sanción afectó al 8,8% de los conductores que en Córdoba han perdido puntos. Según establece la ley, se considera sanción grave -penada con la pérdida de cuatro puntos- conducir con una tasa de alcohol de entre 0,25 y 0,50 mg/l (profesionales y noveles de 0,15 a 0,30 mg/l); y se considera sanción muy grave -penada con la pérdida de seis puntos- conducir con una tasa de alcohol superior a 0,50 mg/l en aire o a 0,30 para profesionales, además de negarse a realizar las pruebas de alcoholemia. En el caso de las infracciones graves, se retira el permiso hasta tres meses y de forma indefinida para las muy graves. Además, la sanción económica asciende a 500 euros o a 1.000 euros si se duplica el máximo permitido o se reincide en un año. El artículo 379 del código penal considera delito contra la seguridad vial conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 mg/l o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 g/l cuyo castigo es pena de prisión de tres a seis meses o una multa de seis a 12 meses y trabajos a favor de la comunidad de 31 a 90 días; además de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. Los conductores de bicicletas tienen las mismas obligaciones y restricciones que el resto de conductores.

Esos datos de la DGT hablan asimismo de que en lo que va de año se le han retirado en Córdoba seis puntos del permiso de conducción a 367 personas por ir al volante bajo los efectos del consumo de drogas -641 en todo 2017-; tres puntos a 79 personas por no utilizar el casco en vehículo de dos ruedas -115 durante 2017-; y cuatro puntos a 95 conductores por no respetar los semáforos -119 durante el pasado año-. Además, en lo que va de año 229 conductores han sido sancionados con cuatro puntos por no respetar una señal de Stop -323 en todo 2017-; 31 conductores han perdido cuatro puntos por adelantamientos -58 durante 2017-; 89 han restado seis puntos a su carné por conducción temeraria -132 durante el pasado año-; 49 han perdido cuatro puntos por permiso o licencia de conducción inadecuada -66 en 2017-; y 51 han perdido cuatro puntos por no respetar la prioridad de paso -85 en 2017-.