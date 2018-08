Un estudio de CCOO alerta del abuso de los contratos a tiempo parcial en Córdoba

La crisis ha dejado más que tocado al mercado laboral en Córdoba, según el informe de Contratación y Calidad del Empleo en Andalucía 2017, elaborado por la secretaría regional de Empleo del sindicato. El estudio alerta, entre otras situaciones, del abuso de la contratación a tiempo parcial en Córdoba. "Quizá el dato más alarmante [del informe] que demuestra el deterioro del mundo del trabajo en la provincia es la evolución del contrato a tiempo parcial. Mientras en 2007 el 12,6% de la población asalariada tenía jornada parcial, en 2017 esa cifra alcanzaba al 18,5% de la población. En este periodo de crisis han ido evolucionando muchos contratos indefinidos a contratos a tiempo parcial", sentenció el secretario de Empleo de CCOO en Córdoba, Manuel Merino.

"Han sido las dos últimas reformas laborales, especialmente la última, las que han permitido que una parte importante del empresariado haya sustituido el empleo indefinido por temporal y, especialmente, a tiempo parcial", añadió Merino. El secretario de Empleo de CCOO en Córdoba insistió en que aunque ese porcentaje de contratos a jornada parcial durante el pasado año en la provincia fue inferior a la media andaluza y española -un 23,2% en Córdoba frente al 31,1% de Andalucía y el 34,7% de España-, "este dato no es tan positivo como podría pensarse; pensamos que es un fiel reflejo del modelo productivo que tenemos en la provincia y del fuerte peso de la contratación en las campañas agrícolas. Nadie se imagina en una campaña agrícola un contrato a tiempo parcial, sobre todo en campañas de recolección", puntualizó. "En otra provincia andaluzas con un peso de la agricultura enorme, como Jaén, tiene una contratación a tiempo parcial muy baja, de un 14%, una de las más bajas de España", añadió.

El informe destaca asimismo que la tasa de temporalidad en la provincia cordobesa se sitúa en el 33,6%, ocho puntos por encima de la española. "De esta forma, cada cordobés tiene al cabo del año, de media, 7,2 contratos, por encima de la media andaluza, que está en torno a los cinco contratos, y a la media nacional", indicó.

Todo ello, según dijo, en un contexto en el que mientras el PIB ha crecido en los últimos tres años por encima del 3%, "concretamente un 31% en 2017, lo que debería influir en la creación de empleo, en Córdoba este crecimiento se traslada en un escaso crecimiento del empleo y un notable empeoramiento de las condiciones de éste, un empleo muy precario, con una contratación temporal en aumento; no cesan de ganar protagonismo los contratos que no especifican la duración o la establecen muy corta", apuntó. Y también en un contexto en el que paro en la provincia "se sitúa en el 25,63%; somos una de las provincias con más paro a nivel nacional, un 10% más que la media estatal", dijo.

Merino incidió en que otro dato que otro dato esclarecedor del modelo productivo y del mercado de trabajo de la provincia "es el bajísimo número de personas" que cobran una prestación contributiva derivada de la actividad laboral. Destacó que de las 96.000 personas paradas en Córdoba, sólo algo más de 62.000 cobran algún tipo de prestación y de ellas, sólo el 17,7% cobra una prestación contributiva, "cuando la media a nivel nacional está en el 41%". "Fiel reflejo también de que nuestro mercado de trabajo está muy basado en la temporalidad, en los contratos muy pequeños, en la fuerte rotación y no va generando derechos para la prestación contributiva, muy distinto a lo que ocurre en otros puntos de España", defendió. El secretario de Empleo de CCOO en Córdoba insistió en que "ante esta situación seguimos planteando que las reformas laborales tienen que ser derogadas, tienen que ser sustituidas por otros mecanismos o por otros acuerdos que modifiquen la legislación laboral". Merino incidió en que CCOO reclama, además, "avanzar hacia un sistema productivo que fomente el empleo estable y con derechos siendo el contrato de carácter indefinido el más habitual, como lo es en el conjunto de la UE o en los países con los que nos comparamos" y "potenciar la negociación colectiva que con la última reforma laboral ha tenido unas agresiones muy graves". Y aboga por desactivar el fraude en la contratación. "No puede salir más rentable a un empresario defraudar que la posible multa o sanción que posteriormente tenga si tiene una actuación de la Inspección de Trabajo. Creemos que es necesario hacer modificaciones en este sentido para desincentivar el fraude", afirmó. Merino exigió asimismo a la Inspección de Trabajo actuaciones de oficio y no solo tras una denuncia, para lo que reconoció que es necesaria una mayor dotación de efectivos para este organismo.

También habló sobre el informe la secretaria de la Mujer y Juventud de CCOO en Córdoba, Mar Ávalos, quien insistió en que "en el mercado laboral está claro que la precariedad, la temporalidad y la parcialidad tienen un rostro, y es un rostro femenino y joven". Dijo que la jornada parcial afecta en mayor medida a la población más joven. "El 47% de las mujeres menores de 45 años cuentan con este tipo de jornada aunque cerca del 70% de quienes trabajan a jornada parcial reconocen hacerlo ante la imposibilidad de encontrar un trabajo a jornada completa", destacó. Además, según relató, "el porcentaje de mujeres asalariadas con jornada parcial triplica al de los hombres, con un 30% frente al 10% masculino". Señaló que los mayores porcentajes de parcialidad por género se dan en las mujeres asalariadas en empleo doméstico (64,7%) mientras que el mayor porcentaje en el caso de los hombres se da en el sector de la hostelería y se queda en el 30%.