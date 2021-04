Los estudiantes denuncian "el silencio" de la Universidad de Córdoba ante el cierre de dos cafeterías

El sindicato UGT y el Frente de Estudiantes se han concentrado este martes frente al Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) para "denunciar" el cierre de la única cafetería de la facultad de Filosofía y Letras y de una de las cafeterías del Campus de Rabanales. A la protesta han acudido unas 40 personas.

El secretario provincial de la federación de servicios de UGT, Juan Martínez, ha explicado que "hace dos años, la empresa adjudicataria de ambos establecimientos era Domintor Cafeterías S.L, y ésta dejó el servicio sin prestar y con una deuda importante de cotizaciones de Seguridad Social". Por este "vacío", Martínez ha protestado por "los problemas para que haya empresas serias que se presenten a adquirir las dos cafeterías cumpliendo con todos los requisitos que se requieren y que sean favorables para sus trabajadores".

El dirigente sindical ha indicado que "son 14 los trabajadores que se encuentran en ERTE desde que las dos cafeterías cerraron hace más de dos años".

"La UCO mira para otro lado y no exige a que el concesionario abra estas cafeterías para que puedan velar porque los trabajadores cumplan su derecho de trabajar y que los estudiantes disfruten de unos servicios mínimos", ha subrayado.Por su parte, según ha manifestado el coordinador interno del Frente de Estudiantes de Córdoba, Pablo Fernández, esta "situación precaria para familias y trabajadores" la llevan reclamando a la UCO "desde hace año y medio", puesto que "los trabajadores son mileuristas y estar en ERTE les rebaja el 30% del sueldo y una familia no se puede mantener con 700 euros".

Además, el coordinador ha señalado como causante de este problema en las facultades de la institución académica a la "externalizacion de los servicios en las universidades públicas", y ha hecho hincapié en que la solución la tiene la UCO, "que debe hacer presión sobre la empresa a la que le corresponda la subcontrata de estas dos cafeterías, y si ésta se negara a volver a abrirlas, debe rescindirle el contrato y que sea la propia universidad quien asuma la administración de las cafeterías", ha reclamado.

"Hay muchos alumnos de la facultad de Filosofía y Letras que necesitan quedarse a comer en su centro de estudio y al no tener este cafetería propia, no les queda otra que comer en la judería, donde los precios están destinados para turistas y un estudiante no puede asumirlos", ha concluido Fernández.

La respuesta de la UCO

Ante la concentración sindical, el vicerrector de Coordinación, Infraestructuras y Sostenibilidad de la UCO, Antonio Cubero, ha señalado a el Día que la institución académica "no quiere cerrar las cafeterías", al tiempo que ha lamentado la situación que atraviesan.

Cubero ha detallado que la compañía adjudicataria del servicio "no paga el canon del contrato y tampoco los gastos asociados" a pesar de que las cafeterías están cerradas. "Lamentamos la situación, pero la UCO no puede hacer más, ya que ha hecho todo lo que estaba en su mano", ha reconocido.

El vicerrector ha incidido en que la apertura del servicio "depende de la empresa", al tiempo que ha reconocido que entiende la postura de que "no puedes obligar a perder dinero". Cubero, además, ha recordado que el contrato “está en vigor".