La espera en el centro cívico del Distrito Sur llega a los 140 días

Conseguir una cita para ser atendido en el centro cívico del Distrito Sur supone una espera de hasta 140 días, es decir, más de cuatro meses. Así se desprende de los datos del área de Servicios Sociales que fueron desvelados ayer por el portavoz del PP, José María Bellido, y la concejala María Jesús Botella. Ambos denunciaron el incremento que se producido en los últimos años. Atendiendo a los datos, la media de espera en todos los centros cívicos de la ciudad en lo que va de año -entre enero y septiembre- es de 74 días. Se trata de la cifra más alta de los últimos tres años ya que en el mismo periodo de 2016 el tiempo para ser atendido era de 57,4 días y en 2017 bajó hasta 45.

Por zonas, tal y como se ha dicho, los distritos Norte y Sur son los que tienen peores perspectivas. Teniendo en cuenta sólo los datos de septiembre, los usuarios reciben cita para 132 días después, mientras que en el Distrito Sur la espera es de 140 días. En este caso, además, se está por encima de las cien jornadas prácticamente durante todos los meses el año, según los datos que el PP extrajo del "portal de transparencia del Ayuntamiento". Los mejores índices se localizan en el distrito Poniente Norte, donde la esa no llega a la semana, con una media de siete días el pasado mes de septiembre. Las personas que acuden a los centros cívicos y solicitan una cita es para resolver asuntos que van desde ayudas de emergencia a situaciones de maltrato o tramitación de prestaciones. La lista es para ser atendido y conseguir una calificación del caso concreto, no para obtener los recursos.

Bellido acusa a la alcaldesa de no atender las demandas de los vecinos

Bellido recordó que "Córdoba tiene tres de los barrios más pobres de España y la tasa de paro de las más altas del país", por lo que el gobierno de Isabel Ambrosio "n puede seguir de espaldas a esta realidad, encerrado en el despacho generando polémicas que a nadie le importan". El portavoz del PP arremetió contra las medidas anunciadas por la regidora al inicio del mandato, como el plan de rescate, y aseguró que "esas medidas para luchar contra el desempleo y la pobreza no existen o nadie las conoce". El Ayuntamiento, mientras tanto, "sigue sin funcionar no se atienden las demandas de los vecinos, al menos no en tiempo y forma".

La concejala popular María Jesús Botella, por su parte, lamentó la "tremenda hipocresía" del cogobierno y consideró "inaceptable" que se haya incrementado la lista de espera. La edil detalló que el incremento de los días para conseguir una cita no se debe a que ha subido el número de personas atendidas. Así, dijo que, por ejemplo, en el distrito Norte se atendieron a 110 personas en enero frene a las 46 de septiembre. En el caso del distrito Sur se atendieron a 125 usuarios a principios de año mientras que en septiembre se prestó servicio a 132, según desveló ayer la concejala popular.