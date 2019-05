Desde noviembre del año pasado, Alejandro Navarro (Córdoba, 1985) preside la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor) y defiende que hay que poner a Córdoba “en el mapa”. Navarro, que es además director de hotel en el Hotel Ayre, aboga por dar más a conocer la oferta turística fuera de Córdoba para obtener mejores resultados y más visitantes.

–¿Por qué se puso en marcha la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor) hace ahora tres años?

–Los gerentes de los establecimientos no nos sentíamos representados en el sector. Existían asociaciones que comprendían restauración y alojamiento, donde este último a nuestro parecer, no tenía suficiente peso y, decidimos emprender una aventura paralela. Aunque ahora más que nunca, nos encontramos muy coordinados con la anterior asociación Hostecor.

–¿Qué balance se puede hacer de estos tres primeros años?

–Los comienzos son siempre complejos porque los miembros no tenemos una experiencia dilatada en la gestión de asociaciones y, todo el arranque fue delicado con un primer objetivo de convertirnos en representantes del sector. Para ello, necesitábamos aumentar el volumen de socios; ahora estamos cerca de los 90 asociados y lo que estamos haciendo es redefinir los objetivos hacia la prosperidad del turismo.

–Hablar de “redefinir los objetivos”, ¿pero cuáles son?

–Tenemos unas directrices que vienen marcadas, principalmente, por conseguir abordar los principales problemas turísticos del alojamiento en Córdoba. Entendemos que son la corta estancia media –entre 1,6 y 1,8 días– y los problemas de la estacionalidad. Me llama mucho la atención desde que soy presidente el contacto con los medios cuando los datos van a ser positivos porque nos deja en una situación delicada.

–¿En una situación delicada?

–Sí, porque podemos dar la sensación de que el sector funciona correctamente cuando no tenemos esa sensación.

–¿Pero el sector no funciona bien?

–Creo que tenemos mucho trabajo por delante. Córdoba es la provincia con más patrimonio de la Humanidad de España y, por ende, está en el top de las internacionales. Sin embargo, estamos a la cola en el turismo cultural. Estamos por detrás de Málaga, Sevilla y Granada en el número de pernoctaciones y turistas. Luego, hay que hacer algo de forma diferente. Entendemos que es fundamental que no sólo la agenda cultural y festiva que es muy amplia, extensa y acertada, se den a conocer fuera de Córdoba. Tenemos vínculo con el flamenco a través del Festival de la Guitarra y la Noche Blanca del Flamenco. Tenemos los Patios, que no deberían ser un eje exclusivo de mayo, sino que deberían acompañar de alguna otra forma a lo largo de todo el año, como los Patios en Navidad. Nosotros apoyamos a los propietarios de los patios porque son una pieza fundamental para el turismo de Córdoba y, vamos a estar a su lado fuera del mes de mayo. Tenemos una partida presupuestaria destinada para apoyar los Patios y lo que queremos es que sea sensata y que esté de acuerdo a lo que ellos necesitan. No sé si será a través de una dotación de plantas o una dotación económica, pero queremos darle sentido.

–Habla de presentar fuera la oferta turística de Córdoba, pero eso ya se hace, ¿no?

–Para nosotros es muy importante que todas las acciones que se realizan fuera de mayo se trasladen al calendario festivo nacional festivo y cultural; cuanto menos, al nacional.

–En los últimos años, administraciones como el Ayuntamiento han diseñado un calendario de actuaciones para desestacionalizar el turismo. ¿No es suficiente?

–Se hacen actividades muy interesantes, pero no se comunican de la forma adecuada.

–¿Cuál sería esa forma entonces?

–Tenemos que poner a Córdoba en el mapa y, eso pasa porque la comunicación no se haga internamente, sino externamente. La comunicación ha evolucionado mucho hoy en día y las redes sociales son fundamentales. Además, tenemos embajadores de Córdoba de renombre nos pueden servir. Hay muchos artistas cordobeses que lo podían hacer de la misma forma en la que Antonio Banderas lo hace en Málaga; creo que no debemos tener complejos y apuntar alto. Debemos seguir con las ferias y los roadshows que se están haciendo, pero tenemos un área de mejora de antaño, que es el turismo de congresos.

–Bueno, pero el Palacio de Congresos de la calle Torrijos reabrió sus puertas el último trimestre del año pasado y hay que darle tiempo, ¿no?

–Para mí es muy importante que no nos vanagloriemos de los avances que se están haciendo y, de hecho, están sucediendo, pero no debemos dejar de trabajar para que se culminen los proyectos. El Palacio de Congresos no está acabado. Hay un espacio importante junto al Palacio de Congresos, que es la Filmoteca de Andalucía y, ese espacio debería añadirse al Palacio de Congresos y encontrar otra ubicación para la Filmoteca. Lo que tenemos que hacer es darle sentido a Córdoba y, si tenemos un Palacio de Congresos que adolece de espacio, que no está terminado y tenemos unas instalaciones que probablemente puedan ser desplazables, ¿por qué no?

–Otro de los problemas que ha surgido para el sector ha sido la aplicación de la tasa turística, ¿es necesaria o no?

–¿Para qué? Lo que necesito saber es cuáles son los ingresos a los que aspira el Ayuntamiento. Aunque cuando hablamos de tasa, no es algo del Ayuntamiento, sino de la Junta de Andalucía. En cualquier caso, hay que saber cuáles son las necesidades y, una vez que tengamos definido cuál es el presupuesto de necesidades, ya veremos dónde gravarlo. Pero no tengo suficiente información en relación a qué va destinado esta tasa, ni acciones concretas. Por eso, me resulta complicado sugerir si la tasa debe ir gravada a los autobuses que llegan, si hay que ponerlo en Renfe o si la tasa tiene que estar en los propios alojamientos. No lo sé. En cualquier caso, una tasa implica un incremento de precio y, eso se traduce en una barrera de entrada. Creo que aunque tenemos que ordenar el turismo, no estamos en un momento en el que debamos marcar límites.

–Habla de un incremento de precios, cuando en mayo los de algunos establecimientos hoteleros son desorbitados.

–Estamos hablando del mes de mayo. Tengo la sensación de que durante mucho tiempo se ha demonizado a los establecimientos de alojamientos en Córdoba por los precios fijándonos en la referencia de mayo y los puentes, cuando podemos fijarnos en cualquier martes del año o en cualquier miércoles o domingo y los precios son realmente asequibles.

–Pero, ¿no cree que los precios son abusivos en mayo?

–Pocas veces nos echamos las manos a la cabeza cuando en agosto en Málaga se pagan esas cantidades en algunos establecimientos y, si nos vamos a Pamplona por los Sanfermines, nos vamos a encontrar el mismo problema, y también en la Feria de Abril en Sevilla. Esto no es más que la ley de la oferta y la demanda y tenemos que tener en cuenta que para todos estos valles de ocupación, se puede venir a Córdoba por 50 euros a un hotel de cuatro estrellas; entiendo que no es caro. Pero si queremos quedarnos en un hotel concreto, en una fecha concreta, cuando todo el mundo quiere quedarse en ese hotel en esa misma fecha, el precio lo marca el mercado. Pasa lo mismo con las líneas aéreas y el tren y, parece que lo entendemos mejor. Obviamente, tenemos que ser responsables con los precios.

–Urbanismo anunció que no iba a permitir más pisos turísticos en la Judería ni en la Ribera por la saturación de estas zonas, aunque la alcaldesa, Isabel Ambrosio, ya ha asegurado que no se votarán esas medidas. ¿Cree que esos barrios tienen demasiados pisos turísticos?

–Abogamos porque exista una libertad de mercado y que el mercado se regule, eso sí, con la ayuda de las instituciones. Existe una normativa para los apartamentos turísticos y unas leyes relativas a todas las empresas de hospedaje, entre las que se incluyen hoteles, hospederías, fondas y viviendas con fines turísticos, que quizá sea el producto emergente sobre el que más tenemos que trabajar. En este sentido y, cuando hablamos del Casco –y lo definimos por los límites que define la Unesco como Patrimonio de laHumanidad, que no es una zona tan amplia–, debemos ser muy responsables con este recurso turístico y protegerlo. Córdoba es muy amplia y extensa y sigue existiendo demanda de viviendas y apartamentos con fines turísticos, de manera que lo que debemos de hacer en una ciudad con una de las tasas de paro más elevadas de España es fomentar el empleo. Y, para ello, en relación a las viviendas turísticas, lo que sugerimos es que se considere una actividad económica y turística y vaya asociada al alta en la Seguridad Social y a una fiscalidad que evite que exista una economía sumergida.

–Aunque defiende este tipo de apartamentos, ¿cree que deberían ubicarse fuera del Casco?

–Lo que no podemos es limitar Córdoba al Casco, porque es mucho más. Tenemos que ser capaces de ampliar la distancia entre el lugar de alojamiento y la Mezquita-Catedral, que es el recurso que visitan todos los turistas. En todo ese recorrido, el turista va a tener la posibilidad de gastar y, eso es bueno para Córdoba. Sabemos que el turista se va a dirigir hasta la Mezquita-Catedral, pero si resulta que se hospeda a 20 metros del monumento, no va a conocer Córdoba. Pensamos que es bueno descongestionar el entorno de la Mezquita-Catedral y, además pensamos que esa convivencia entre el vecino y el turista debe ser sostenible . El último informe de saturación turística arroja unos datos muy llamativos porque refleja como a día de hoy hay más plazas ofertadas en viviendas turísticas que en hoteles y, eso nos tiene que hacer reflexionar. Se deberían incorporar una regulación en la zona declarada Patrimonio de la Humanidad y, en la medida que se vayan saturando otras zonas, se debería ir incorporando medidas.

–¿Qué otras zonas son susceptibles de acoger este tipo de viviendas?

–En todas las que no estén saturadas no hay que tomar medidas. Se trata de hacer turística toda la ciudad. Es lo que falta a Córdoba, creerse que el turismo es una actividad económica estratégica para la ciudad.

–Pero el sector turístico es uno de los ejes de la economía de la ciudad

–Bueno, una cosa es que suceda y, otra que actuemos en consecuencia. Es así: la agricultura y el turismo son los principales sectores económicos de Córdoba. Pero lo que tenemos que hacer es vertebrar las decisiones estratégicas de la ciudad teniendo como referente, a nuestro parecer, el turismo. Esto no sucede cuando, por ejemplo, el 1 de Mayo el Alcázar de los Reyes Cristianos y Medina Azahara cerraron a mediodía y, eso, se sigue repitiendo domingos y lunes de todo el año, sea mayo, sea puente... Esto, a nuestro parecer, va en contra de creerse que Córdoba es una ciudad turística. El punto de información turística de Renfe ha estado cerrado mucho tiempo. Esto tampoco es de recibo para el turista que viene a nuestra ciudad. Necesitamos también que la ciudad esté limpia. El otro día vimos los datos de valoración de nuestra ciudad con un 5,2 y es una valoración lamentable para una ciudad que aspira a ser una ciudad turística. Nos vanagloriamos de estar a la cabeza de Andalucía con un 5,2 y es preocupante.

–Hay que aspirar al diez, ¿no?

–Por supuesto, Córdoba y todas las ciudades que aspiren a ser un escaparate turístico.

–¿Considera que en Córdoba hay suficiente oferta hotelera?

–Suficiente, ¿para qué? Ahora mismo, el sector del alojamiento de Córdoba está muy atomizado, son establecimientos muy pequeños, empresas familiares, no cadenas y este perfil de alojamiento es receptivo. No es proactivo y no sale a captar, no son destinos turísticos, salvo Hospes, que sí es un destino turístico por sí mismo. El resto de establecimientos lo que hacemos es recibir la demanda que ya existe. Si habláramos de primeras marcas internacionales de renombre, éstas incrementarían el volumen de turistas. Es importante que entren este tipo de cadenas en Córdoba. Y si decimos si es suficiente, probablemente para los fines de semana de mayo no lo sea con la oferta que existe, aunque para el resto del año es de sobra.

–¿Qué medidas propone?

–Lo que tenemos que hacer es elevar la demanda el resto del año y entre semana y, esto se hace por una apuesta del turismo congresual. Si queremos abogar por este tipo de turismo e incrementar la pernoctación media, para nosotros también es importante reactivar el aeropuerto. No puede ser que hayamos tenido el debate del aeropuerto hasta que se han concluido las obras, y ahora seguimos sin él porque no hay líneas regulares. En Córdoba, tenemos una componente de turismo de touroperación importante, que es que en el que nos apoyamos para sobrevivir en todas las épocas valle. El problema que nos encontramos con estos circuitos es que entienden a Córdoba como una ciudad de paso y tienen su sede en Sevilla,Granada o Málaga. Si tuviéramos una vía de entrada por el aeropuerto con principales capitales europeas, que a su vez están conectadas con el turismo asiático que tenemos cada vez más, el campamento base sería Córdoba, que además geográficamente está en el centro y harían más noches. Lo vemos imprescindible y que se active el aeropuerto lo ponemos en el top tres de prioridades.

–Todas las propuestas a las que alude se han puesto encima de la mesa en numerosas ocasiones.

–Lo que hace falta es una coordinación institucional que todavía no existe. Creo que se debe vertebrar la estrategia económica en torno al turismo y, una vez que articulemos la estrategia de esta forma, las acciones va in cayendo sobre su propio peso y se van a ir materializando.

–¿Existe un modelo de negocio turístico que deba seguir Córdoba?

–Siempre pienso que está todo inventado y que lo único que tenemos que hacer es articularnos en torno a la idiosincrasia de Córdoba. En cualquier caso, es una reflexión más interna sobre qué es lo que necesita Córdoba: limpieza, seguridad para el turista y para el vecino, que la ciudad permanezca abierta y también iluminación, que es fundamental. a Además, a Córdoba le falta creerse que tiene un río, que ayuda a que la ciudad tenga personalidad, y también hacen falta nuevos museos y espacios expositivos.