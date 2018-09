El Cabildo solo entregará a un juez los documentos históricos sobre la propiedad de la Mezquita

El deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, ha asegurado esta mañana que tiene documentos históricos que se remontan a la Edad Media que avalan que la Mezquita-Catedral es propiedad de la Iglesia y ha añadido que "cuando me los pida un juez, se los presentaré, pero a cualquiera que me los pida no se los voy a dar". En ese sentido, se ha referido a un documento firmado con el sello del rey Alfonso X el Sabio custodiado en el Archivo catedralicio y del que hay otro ejemplar en Simancas. "Quien dude de eso me imagino que es porque ha perdido un poco la memoria histórica", ha aseverado.

Pérez Moya ha realizado estas declaraciones esta mañana en la presentación de una Jornada de Arquitectura sobre las cúpulas de la maqsura de la Mezquita a la que ha acudido el célebre arquitecto Rafael Moneo y los tres arquitectos conservadores del monumento, Gabriel Ruiz Cabrero, Gabriel Rebollo y Sebastián Herrero. Los cuatro han defendido el excelente estado en el que se encuentra el templo. En referencia al conflicto sobre la titularidad, Moneo ha manifestado que "la discusión a la que estamos asistiendo se produce no porque la Mezquita-Catedral esté mal tratada, todo lo contrario. La realidad es que este edificio en estos momentos se encuentra extraordinariamente bien cuidado y podemos estar tranquilos de que esta discusión no viene a salvar a un enfermo ni por la necesidad de cambiar radicalmente el trato que se le da". En esa línea, el Premio Pritzker de Arquitectura ha agregado que "el Cabildo ha sido extraordinariamente responsable y ha devuelto a la Mezquita-Catedral todo lo que ella le da".

Según su experiencia, ha indicado que "es raro encontrar otro edificio monumental en España tratado con el cuidado con el que está este" y, por lo tanto, ha recalcado que "la discusión que hay en estos días va afortunadamente más allá del estado en el que se encuentra el monumento. Hay una realidad que está por encima de la burocracia, que es cómo la Mezquita está hoy sentida, vivida y usada".

Por su parte, Ruiz Cabrero apuntó que desde que trabajan en este edificio ha habido una participación en su conservación tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno central. Por ejemplo, se ha referido a la restauración de las bóvedas del crucero de la Catedral y el coro, que se hizo mediante un convenio entre el Cabildo y el Ministerio de Cultura cuando era ministra Carmen Calvo.

Así, ha hecho un leve repaso por las intervenciones que ha habido en el edificio y ha resaltado que las actuaciones de Velázquez Bosco (entre 1890 y 1923) fueron las primeras que hizo el Gobierno español en la Catedral. "Hasta ese momento, Fray Zeferino, en torno al año 1871, hace algo parecido a lo que se está haciendo ahora", ha explicado. En aquel momento la Iglesia tenía recursos y se dieron unas normas de intervención para todos los templos de la ciudad y la propia Mezquita-Catedral. "Cuando la condición económica de la Catedral decae, es el Gobierno el que interviene", es decir, "es un relevo". Para finalizar, ha sentenciado que "este es un edificio que ha preocupado a todo el mundo y en primer lugar al Cabildo porque es el que lo ha administrado siempre".