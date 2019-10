Las enfermeras cordobesas denuncian que la carga de trabajo que sufren pone en peligro a los pacientes

"Las enfermeras y enfermeros de Córdoba se encuentran en una situación insostenible debido a la sobrecarga asistencial (generada por el mayor déficit de profesionales de toda España), la falta absoluta de desarrollo profesional, las condiciones nefastas a las que se enfrentan diariamente en su lugar de trabajo y la precariedad laboral y salarial". Esta es la conclusión a la que ha llegado el Colegio de Enfermería de Córdoba tras analizar los datos del estudio de investigación La enfermería andaluza: Análisis de situación y principales demandas, realizado por el Consejo Andaluz de Enfermería y el Instituto Análisis e Investigación.

Ese trabajo recoge la opinión de más de 3.000 enfermeras andaluzas y en él se encuentran representadas todas las provincias, atendiendo a su peso en el marco de la comunidad autónoma. Se ha preguntado, de manera anónima, tanto a enfermeros asistenciales como a directivos del Sistema Andaluz de Salud (SAS) que, según el órgano colegial, "han hecho un ejercicio de autocrítica sin precedentes".

Entre los resultados correspondientes a las enfermeras y enfermeros de Córdoba, destaca el grave deterioro que han percibido en los últimos años en lo que se refiere a carga de trabajo asistencial: el 90,2% considera que ésta ha empeorado. En cuanto a la retribución, el malestar afecta a casi el 75%, que afirma que se ha deteriorado y al preguntar por las oportunidades de desarrollo profesional, el 36% asegura que han ido a peor.

De otro lado, la mayoría de estos profesionales cordobeses cree que su imagen ante la sociedad no ha mejorado en los últimos años o incluso que ha empeorado: así lo percibe más del 75%. Algo similar sucede cuando se les pregunta por la valoración que creen que tienen por parte del resto de profesionales sanitarios o por el reconocimiento de sus pacientes: casi el 80% y más del 70%, respectivamente, perciben que la situación no ha mejorado o se ha deteriorado. También observan que sus competencias no han evolucionado positivamente o, una vez más, están peor que hace años: 65,3%.

Una situación "insostenible"

El presidente del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) y del Colegio de Enfermería de Córdoba, Florentino Pérez Raya, ha afirmado que este estudio pone de manifiesto que la enfermería andaluza "se encuentra en una situación insostenible que llevamos arrastrando años".

"Y de todos los datos, me preocupan especialmente aquellos que pueden afectar directamente a los pacientes como son el índice de sobrecarga asistencial que estamos sufriendo, teniendo que asistir a muchos más pacientes de los recomendados por las instancias científicas, o el índice de satisfacción con los recursos materiales, dos variables que afectan de lleno a la calidad de la sanidad y a la seguridad de los pacientes", ha denunciado Pérez Raya.

Para el presidente del CAE las cifras rozan "la ilegalidad" por lo que ha recordado que la Consejería de Salud y Familias "no puede seguir pidiendo a la profesión sanitaria que mantenga las preocupantes condiciones que se han puesto de manifiesto en este estudio".

Mejora la relación con los médicos

De entre todos los parámetros analizados, sólo en uno hay más enfermeras que piensan que la situación ha ido a mejor con respecto a las que aseguran que ha ido a peor: la relación con los médicos. Aun así, tampoco hay grandes diferencias: 22,4% vs 18,9%, respectivamente. El grueso lo conforman casi un 67% de las que no ven que haya habido cambios al respecto.