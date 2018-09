El jurado encuentra culpable al exgerente de ADIF acusado de cohecho y falsedad documental

El jurado de la vista seguida en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial contra el exgerente de Mantenimiento de ADIF en 2007, Enrique Finch, emitió ayer un veredicto en el que lo encuentra culpable, de forma unánime, de los delitos de cohecho y falsedad de documento público. El tribunal considera que hay pruebas de que Finch pidió la cantidad de 180.000 euros a la promotora CM Brillante -que había adquirido unos terrenos en Andújar (Jaén) junto a las vías del tren para construir un polígono industrial- a cambio de agilizar trámites.

A su vez, verifica que existió una obstaculización por parte del exgerente de ADIF al exigir cambios en el proyecto "de forma caprichosa" para el alargamiento de las obras, por lo que el promotor "no podía vender ni siquiera en plano" aun habiendo solicitudes de compra, según ha podido comprobar el jurado. Una vez que CM Brillante solucionaba las condiciones que pedía Finch, éste las cambiaba de nuevo. Así, hasta que el promotor entendió que el acusado le pedía dinero de forma encubierta.

Los miembros del tribunal han podido corroborar que hubo reuniones -de las que existen fotos- en las que el acusado solicitó la citada cantidad de dinero y ha dado por buenas las declaraciones de varios testigos, entre ellos un detective, su colaborador y un empresario que se ofreció a mediar. El jurado también considera probado por unanimidad que Finch falsificó una carta con el membrete de ADIF (para darle verosimulitud) reclamando ese dinero, para lo que duplicó un número de salida del registro.

A la espera de que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial dicte sentencia, la Fiscalía se ha ratificado en su petición de 400.000 euros por el delito de cohecho y cuatro años de cárcel por el de falsedad en documento público, mientras que la acusación particular, ejercida por el letrado Francisco Muñoz Usano, solicita que se tenga en cuenta la responsabilidad civil por la depreciación que han sufrido los terrenos en el tiempo en el que la promotora no ha podido avanzar en su proyecto. Por lo tanto, pide una indemnización por daños de 2,8 millones.

El letrado de ADIF, por su parte, entiende que el ente público no es responsable del daño que pudo sufrir la empresa denunciante y cree que ese perjuicio no está probado ya que, según dijo, no está determinado un periodo concreto para esa depreciación. Mientras, el abogado de la defensa ha señalado que recurrirá y, en caso de que su cliente sea condenado, pedirá la menor pena; tres años de prisión, 150.000 euros y el periodo mínimo de inhabilitación.