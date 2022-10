¿Cuándo será el encendido del alumbrado navideño de 2022 en Córdoba?

Martes 11 de octubre de 2022. La empresa Iluminaciones Ximénez empieza los trabajos para el montaje en la calle Cruz Conde del espectáculo de luz y sonido navideño. Ya queda menos para una época del año en la que volverán a reinar las compras por mucha inflación que ahogue el bolsillo de los cordobeses en especial y los españoles en general. Esas compras están siempre acompañadas de un alumbrado especial por las zonas comerciales, un alumbrado que se extiende por distintos puntos de la ciudad.

Pero, teniendo en cuenta las recomendaciones de ahorro energético del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ¿Cuándo será el encendido del alumbrado navideño este año en Córdoba? "Estamos dudando en si el encendido será el día 2 de diciembre, viernes, o el 5 de ese mismo mes, que es lunes", ha detallado el alcalde de la ciudad, José María Bellido, a este periódico.

En la vecina Sevilla, ese encendido se producirá el día 5 -inicialmente estaba previsto para el 25 de noviembre con el objetivo de aprovechar el Black Friday- y además durante los días laborables habrá una hora menos de luz de lo habitual en los últimos años, según ha confirmado el Consistorio de esa ciudad. "En Córdoba estamos a la espera de las recomendaciones del Gobierno respecto a las horas en las que debe permanecer encendido el alumbrado navideño a diario", ha insistido Bellido.

A la espera de lo que finalmente el Ayuntamiento decida para Córdoba, en Sevilla los días laborables, se reducirá una hora la iluminación navideña, ajustándose así al horario comercial: se encenderá a las 18:30 y se apagará a las 22:00. Mientras, en los fines de semana y festivos se encenderá a las 18:30 y permanecerá hasta las 23:00, y en los festivos del 24, 31 y 1 se mantendrá hasta la una de la madrugada.

El pasado año, Córdoba encendió su alumbrado navideño el 3 de diciembre. Entonces, la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo, Isabel Albás, sentenció que el objetivo tras la experiencia de 2019 con la iluminación navideña en la ciudad era el de "meter a Córdoba en la ruta del turismo navideño".

El alcalde de la ciudad ya sentenció hace unas semanas que es "positiva y razonable" la intención de la Junta de Andalucía de limitar las fechas en la que los ayuntamientos puedan encender el alumbrado navideño "ajustando el número de días a la duración de la festividad", para lo que propuso con carácter general "minimizar el período de encendido que exceda de la franja comprendida entre el 22 de diciembre y el 6 de enero". "Cuando otras ciudades han adelantado casi hasta el mes de noviembre y algunas, como Vigo, casi que se acaba el verano y ya están encendiendo las luces de Navidad, en Córdoba siempre se ha mantenido la tradición de hacerlo coincidir con el Puente de la Constitución y la Inmaculada", destacó.

Formando parte de ese alumbrado, este año, como ya ocurriera el anterior, 378 metros de miles de luces volverán a iluminar toda la calle Cruz Conde, desde Las Tendillas hasta Ronda de los Tejares, en una nueva edición del espectáculo de luz y sonido navideño. Habrá que ver si se renueva el playlist o siguen sonando el Llega la Navidad, de Miliki; el Last Christmas, de Ariana Grande; el clásico villancico Jingle Bell Rock; y el All I want for Christmas is You, de Mariah Carey, como en años anteriores. Y habrá que ver también si se mantienen los pases diarios o se amplían.

El pasado año, hubo tres sesiones de espectáculo cada día, que se fijaron a las 18:30, 19:30 y 20:30 y que tenían una duración de diez minutos, con dos temas musicales diferentes en cada uno de ellos. A estos pases se sumaron dos más con sonido moderado a las 19:00 y a las 20:00 adaptados a personas con discapacidad auditiva y a las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA).