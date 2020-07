Siete empresas se interesan por la concesión del parking del Reina Sofía de Córdoba

Pese al llamamiento de algunos colectivos para que las empresas dejaran desierto el concurso para la privatización del aparcamiento del Hospital Reina Sofía, el proyecto de concesión parece que sí resulta atractivo para las entidades que prestan servicios. Así, los responsable del complejo sanitario cordobés convocaron hace unos días un encuentro con licitadores que tuvieran intención de proponer sus ofertas, con el resultado de que al menos siete firmas se han interesado por la gestión del parking.

El plazo para aportar la documentación acaba le 30 de julio, por lo que además de estas siete, podrán presentarse más ofertas. El objetivo de este encuentro con los licitadores era el de aclarar algunas dudas del pliego de contratación, que como ya avanzó Salud, incluye el pago de un canon de 12.500 euros anuales durante tres ejercicios.

Entre las preguntas que se abordaron en este encuentro, según ha podido conocer el Día, hay algunas llamativas, como la de por cuánto tiempo se podrá aparcar una vez estacionado el vehículo y pagado el euro que se exigirá a los usuarios. En este punto, las respuesta de los responsables del Reina Sofía fue que "insistimos en que no existe límite al tiempo de estacionamiento si se es paciente (o acompañante de paciente)". A la pregunta de qué vehículos deben abonar esta tasa, señalan que "las bicicletas y motos no pagan, como incentivo a una movilidad sostenible".

En el pliego también se deja claro que los profesionales del hospital no pagan por el uso de este aparcamiento, por lo que algunas de las empresas pidieron que se acotara a qué personal en concreto afecta la medida y a quién no. En este punto, la respuesta del Reina Sofía fue que "el personal de empresas externas (incluidas muchas del área de mantenimiento) denominadas como subcontrantas, incluido el personal de la empresa de seguridad, así como los universitarios, no son profesionales del Reina Sofía a estos efectos. Sí pagan", indicaron.

Sobre la subrogación del personal que ahora mismo desarrolla su labor en el aparcamiento y que de forma voluntaria –en teoría– cobra a los usuarios, la empresas preguntaron a los gestores del Reina Sofía qué coste supondría la asimilación de la plantilla. Según la documentación facilitada, se trataría de incluir a 11 trabajadores, cuyo coste salarial bruto al año es de 98.800 euros.

Respecto a la estimación de los ingresos, se informó a los licitadores que se ha realizado tomando como base que cada año aparcarán en la zona casi 430.000 vehículos, de los que 74.000 lo haría en el parking de urgencias y más de 355.000 en el del Hospital General.

En cuanto a si sólo se permitirá el pago en metálico, desde el Reina Sofía se explicó a las empresas que "se admiten otras formas de organizar el pago, siempre que se mantenga la subrogación de los puestos de trabajo y no se generen desplazamientos innecesarios u otras molestias a los usuarios".

Como ya avanzó este periódico, la cifra de negocio neta que puede generar la privatización del parking es superior a los 355.000 euros, con lo que el global por los tres años de contrato que se prevén es de 1.066.000 euros. No obstante, en el pliego se abre la posibilidad de una prórroga por dos años –hasta los cinco– con lo que los ingresos generados por la explotación pueden alcanzar 1,77 millones de euros. Se trata de una estimación.