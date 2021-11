El 112 atiende 174 emergencias por incendios en viviendas en Córdoba hasta octubre

Otras medidas preventivas que se pueden llevar a cabo en las viviendas se refieren a evitar que se acumule grasa en hornillas y campanas extractoras y no guardar productos de limpieza, líquidos inflamables y bolsas de plástico cerca de fuentes de calor de la cocina: fogones, hornos o calentadores. No se deben dejar ollas ni sartenes al fuego sin vigilancia y si se produce un fuego en una cacerola, no usar nunca agua para sofocarlo; lo mejor es colocar sobre ella una tapa y la falta de oxígeno hará que se apague solo.

Cómo actuar en caso de incendio

Si se declara un incendio en casa, lo primero es mantener la calma y llamar al Teléfono de Emergencias 112 para alertar de lo ocurrido. Si es un fuego pequeño y puede controlarlo, intente apagarlo situándose siempre entre el fuego y la vía de escape. Si no es posible extinguirlo, no se debe correr riesgos y sí abandonar el lugar cerrando las puertas al salir para evitar que se propague. Nunca se deben emplear los ascensores como vía de evacuación. El humo acumulado puede dificultar la visibilidad e impedirnos respirar bien; si se da este caso, lo mejor es gatear lo más cerca del suelo. Antes de abrir cualquier puerta, es crucial comprobar que no está caliente y que no sale humo por las rendijas, si es así, no debe abrirse porque el oxígeno alimentaría las llamas y empeoraría la situación. En caso de no poder abandonar el lugar, se debe buscar refugio en una habitación con ventanas para poder llamar la atención y pedir ayuda, use un pañuelo o prenda de color llamativo que le haga visible. Si es posible, tape las ranuras de la puerta, preferiblemente con trapos mojados para evitar que entre humo en la estancia. En caso de que prenda su ropa, no corra; túmbese en el suelo y ruede sobre sí mismo.