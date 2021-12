Un domingo de compras por Córdoba con vistas ya a los Reyes Magos

Tras la llegada de Papá Noel, empieza la cuenta atrás para que los Reyes Magos de Oriente llegue a cada casa con los presentes que cada cordobés ha pedido en su lista de deseos. Por ello, los pajes reales ya están trabajando en buscar del regalo perfecto. Para preparar estas jornadas de sorpresas y regalos, los comercios alargan su horario de apertura incluyendo domingos y algunos festivos durante estas fechas navideñas.

Sin embargo, la crisis sanitaria hace tambalear la campaña de Navidad que los comercios preparan para estas fechas, sin duda una de las más fuertes del año. Ante la incipiente subida de contagios, las tiendas han experimentado un descenso de ventas, sobre todo de forma presencial, ya que son muchos los que eligen resguardarse en casa y realizar sus jornadas de shopping de forma online.

Respecto a la economía, a nivel andaluz, Córdoba es la provincia con mayor previsión de gasto en esta Navidad aumenta un 8,9% con respecto al año pasado ya que los hogares cordobeses prevén un gasto medio de 465 euros, 38 euros más que en 2020, aunque sigue estando por debajo de la media de 2019, cuando invirtieron hasta 531 euros en sus compras navideñas, según los datos aportados por la Unión de Consumidores de Andalucía (Ucauce).

En la jornada de este domingo 26 de diciembre, tras la resaca de las primeras comidas y reuniones navideñas, muchos han acudido a las tiendas para adquirir los regalos que tienen pendientes para estas fechas. Un acierto asegurado es un libro, por eso, en la Casa del Libro, en la calle Córdoba de Veracruz, no ha parado el trascurso de clientes.

Algunos se llevaban hasta más de cinco libros para regalar, otros no corrían la misma suerte y han tenido que pedir online el título elegido, ya que en algunos casos se encontraba agotado, como el Premio Planeta de este año o autores como Pérez Reverte, Aramburu o Ken Follet, que son las elecciones más demandadas entre la clientela, según explica la responsable de la librería en Córdoba, Aurora Gómez.

Junto con la campaña de la vuelta al cole, ésta es una de las épocas más fuertes en cuanto a la venta, además, en este ocasión la campaña de Navidad se alarga más en el tiempo, ya que tal y como ha observado la responsable, en los últimos años, "cada vez la gente se adelanta más".

En la Casa del Libro las primeras compras comienzan con el Black Friday y terminan a mitad de enero, ya que tras la llegada de los Reyes, empieza el periodo de cambios y devoluciones.

En la calle Jesús y María se encuentra la tienda de bisutería y complementos Trapalladas, su propietaria, Lola Sánchez, comenta que la apertura de su comercio varía en función de la clientela: "Nunca puedes prever lo que hará el cliente". Por ello, en la semana de Reyes, el comercio adecuará su horario en función de la afluencia.

El puente de la Inmaculada dio el pistoletazo de salida a las compras navideñas. Los detalles que se pueden encontrar en esta tienda son muy demandados para los típicos amigos invisibles. El accesorio estrella que más flechazos causa entre los clientes es la pulsera cordobesa, una pieza de plata adornada con motivos cordobeses y fabricada en exclusividad para este comercio.

Sin duda, entre los más pequeños los regalos por excelencia son los juguetes. Desde Juguetilandia, en el polígono de La Torrecilla, la jornada de venta va desde las 10:00 hasta las 21:30, también en domingo. La empleada Michelle Torres cuenta que está siendo una temporada "mejor que otros años".

En esta tienda, hasta el 29 de diciembre se mantendrán algunos descuentos, como por ejemplo en los correpasillos para bebés, uno de los productos más aclamados. La trabajadora cuenta que cada año hay unas modas respecto a las juguetes preferidos por los pequeños. En esta ocasión los coches teledirigidos y los bebés reborn son los más demandados.

Las previsiones y la experiencia demuestra que hasta última hora los encargos y adquisiciones de juguetes no cesan, "hay más rezagados que previsores", comenta Torres.

El comercio se tambalea por la crisis sanitaria

El arranque de la campaña de Navidad fue bueno, pero la situación ha cambiado en esta última semana; así lo explica Encarni Muriel, trabajadora de la tienda de productos de maquillaje Flormar en la calle Cruz Conde.

Desde este comercio, su trabajadora narra que el día 20 de diciembre cuando arrancó la época de compras fue todo un éxito, no obstante, a lo largo de los últimos días, el aumento en la incidencia por contagios de coronavirus, ha hecho mella en la afluencia del público. Por lo que en días señalados como el 24 o 23, "el que más me gusta vender de todo el año" no se cumplieron las expectativas.

En este negocio lo que más triunfa para regalar son las cestas de Navidad que agrupan productos imprescindibles del maquillaje, además, mucha de la demanda que busca su clientela son detalles que sirvan para completar a otros regalos.

También es habitual encontrarse bajo el árbol algún producto de ropa interior o lencería, no obstante, desde la marca Etam en Córdoba, su encargada Natalia Anaya de la Rosa, cuenta que en la última semana se ha experimentado una caída del 60% en las visitas respecto a la semana anterior.

La trabajadora afirma que esta semana del 27 de diciembre, es "la más fuerte del año" y que ya se han empezado a ver algunas devoluciones tras anular muchas reuniones y encuentros de familia y amigos. "Hay tristeza" respecto a las nueva situación sanitaria, expresa la encargada.

Aún así, todavía hay clientes que se llegarán a este comercio antes de que finalice el año en busca de la tradicional ropa interior roja, que según cuentan los supersticiosos llenará de amor y pasión el próximo año 2022.