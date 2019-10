“Somos los olvidados”, dicen los pacientes de poliomelitis, que suman 1.364 en Córdoba a día de hoy. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra en 80% el territorio libre de polio en todo el mundo, aún quedan pacientes que necesitan atenciones, aunque el virus haya quedado un poco rezagado en las facultades de medicina y centros de rehabilitación.

Isabel Rosa se dedicó a la Educación Primaria durante 29 años de su vida, iba a dar clases con un aparato en la pierna y dos muletas. Cuando tenía diez meses contrajo poliomelitis, cuando no existía la vacunación masiva contra esta enfermedad.

La polio le ha traído consecuencias de todo tipo a lo largo de su vida. Ha pasado 23 veces por el quirófano y aún así, a veces tiene dificultad para tragar, agotamiento, apnea del sueño y ha perdido gran parte de la musculatura de sus extremidades, situación que hace que su movilidad, como la de la mayoría de estos pacientes, sea reducida.

Según los datos compartidos por la OMS, fue eliminada la cepa tipo 3 del virus que afecta la médula espinal y provoca atrofia muscular y parálisis; pero la enfermedad sigue existiendo “en las comunidades más pobres, donde acecha a los niños más vulnerables” y donde no llega la vacuna. Afganistán, Nigeria y Pakistán son los tres países en los que no se ha podido erradicar la polio debido a la debilidad en los sistemas de salud. Estas personas podrían contagiar a otras cuya vacunación sea insuficiente.

“La Seguridad Social no proporciona el tratamiento de rehabilitación que requerimos”, explica Isabel, que ha llegado a gastar hasta 300 euros al mes en pilates y 20 euros por cada sesión de piscina, actividades que los especialistas recomiendan pero que no son dirigidas a personas con movilidad reducida. “Ningún taller al que debamos ir es dedicado al 100% a nosotros, lo que hace todo más difícil”.

La poliomelitis es una vejez prematura. Así lo explica la presidenta de la Asociación Cordobesa de Polio y Postpolio (Acopopys), Carmen Flores, quien ha vivido 45 años, toda su vida, con esta condición. “Lo contraje a los pocos meses de nacer, entre una dosis y otra de la vacuna, que para esa época ya existía”.

A ellos, los síntomas de la vejez les han llegado de 25 a 30 años antes que a la media de la población, según explican y, “como cualquier otra persona queremos retardar al máximo el aumento de nuestro grado de dependencia”. Hay cosas que Carmen no puede hacer sola, como el aseo personal o vestirse, sin embargo, eso nunca la ha detenido. “No me gusta autocompadecerme, siempre he buscado la forma de lograr hacer lo mismo que los demás, o lo que quiero hacer, así deba tomar algunos atajos para lograrlo”.

Flores explica que en la actualidad, uno de los principales problemas que tienen es que “el colectivo médico actual tiene un gran desconocimiento de nuestra enfermedad porque ya no se estudia en las facultades de medicina debido a que es una patología que está casi erradicada a nivel mundial, gracias a la vacunación masiva”.

Los enfermos de polio requieren una medicina preventiva de calidad con un claro protocolo de atención médico-sanitaria multidisciplinar, “tal y como se atienden otras patologías crónicas”.

Estos pacientes exigen que se les proporcione “al menos” tratamiento de neurofisioterapia especializada así como material ortoprotésico y ayudas técnicas de última generación, acorde a cada necesidad individual, “sin escatimar en su coste económico, considerando que favorezcan una mayor autonomía personal”, dice la organización.

Los avances

En 1988 la OMS se unió a Unicef, la Rotary International y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en la creación de la iniciativa Erradicación Mundial de la Poliomelitis con el objetivo de realizar rondas de vacunación a gran escala en todo el mundo.

Según los datos de la OMS, en 2011 se dio el último caso de parálisis poliomelítica en la India, mientras que en 2014 la región de Asia Sudoriental se certificó como libre de poliomelitis, lo que supuso “un gran avance” en la erradicación total de la enfermedad y con lo que se alcanzó el 80% de zonas libres de polio.

De cada 200 infecciones, al menos una produce parálisis irreversible, generalmente en las piernas. Es decir, que muchos de estos pacientes suelen tener movilidad reducida, con lo que se les dificulta realizar una vida social y familiar saludable por “las múltiples barreras arquitectónicas y de todo tipo en la ciudad”. Si bien los edificios más nuevos son accesibles y tienen ascensores, todavía hay muchas dificultades urbanísticas en Córdoba que impiden realizar algunas actividades, dice Flores.

Desde Acopopys hacen un llamamiento a las instituciones y entidades médico sanitarias, laborales, sociales, urbanísticas y centros físico-deportivos públicos o privados, a que respalden su lucha pues “muchas de nuestras reivindicaciones son comunes a otras personas, jóvenes o mayores, con movilidad reducida y con patologías crónicas”.