Una despedida de temporada municipal con final abierto

El pleno del Ayuntamiento de Córdoba correspondiente al mes de agosto que se celebra a finales de julio y sirve para que los grupos municipales hagan su particular balance de la temporada antes de irse de vacaciones y que llegue septiembre, que es cuando arranca el nuevo curso.

Y así ha sucedido otra vez en Capitulares, en una jornada en la que de nuevo los grupos han ofrecido su visión acerca de la remodelación realizada por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, tras la dimisión de la responsable del área de Casco Histórico, Laura Ruiz, hace apenas 24 horas.

La sorpresa ha llegado de la mano de Vox, aliado del equipo de gobierno municipal. Su portavoz, Paula Badanelli, ha señalado respecto a los cambios introducidos -Blanca Torrent se va a hacer cargo del área de reactivación económica, mientras que Marian Aguilar de las de Cultura, Festejos y Casco Histórico-, que "no vamos a ser cómplices ni testigos, ni vamos a dar cheques en blanco, estamos llegando a nuestro límite de tolerancia".

A su juicio, esta nueva composición del gobierno de la parte que gestiona el PP y "el ninguneo permanente a Ciudadanos, no es el camino". Así, ha subrayado que desde su formación y, "de cara al otoño" van a pensar "en otras opciones y cambios más profundos y contundentes". Pero, ¿a qué cambios se ha referido?. Pues ni más ni menos, que a cambiar su apoyo al PP y dárselo a Ciudadanos para que esté al frente de la Alcaldía. Algo contrario a lo que ya reclamó hace poco más de un mes y medio.

La respuesta por parte de las filas populares ha llegado de la mano de su portavoz, Miguel Ángel Torrico, quien ha pedido a Badanelli que "se lea sus propias declaraciones porque a lo mejor acaba pactando con Podemos". Torrico ha destacado también que la portavoz de Vox "lo está haciendo bien apoyando al equipo de gobierno: está siendo una colaboradora leal".

Mientras, desde Ciudadanos, la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha restado importancia a las declaraciones de la portavoz de Vox y ha asegurado que "somos un gobierno formado por dos partidos".

A su juicio, "la oposición puede hacer las estimaciones que quiera, aunque lo que tienen que hacer es trabajar y sacar a Córdoba de la situación en la que se encuentran". "El gobierno formado por el PP y Ciudadanos es estable, hay comunicación permanente y una relación y coordinación extraordinarias", ha concluido.

La visión que ha ofrecido la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, es que con el cambio de delegaciones realizado por parte del PP "nos da la impresión de que les ha dado un golpe de calor". Pedrajas, además, ha considerado que "hay áreas que realmente no funcionan" y ha añadido que "las de Ciudadanos no se tocan, pero sí las del PP".

También ha lanzado sus críticas a este curso político el portavoz de IU en Capitulares, Pedro García, para quien ha sido "un año perdido de gestión y nefasto para la ciudad". "Este equipo de gobierno no tiene ideas ni nada que ofrecer diferente a Córdoba", ha anotado.

Del mismo modo, la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, ha indicado que "este gobierno municipal no lo puede hacer peor". "En política no se puede repetir curso, ni desaprovechar agosto para hacer tareas pendientes", ha explicado, mientras que ha subrayado que los integrantes del equipo de gobierno "no se merecen el descanso del verano, sino que deberían reflexionar y virar hacia un rumbo que esta ciudad no lo corresponde".