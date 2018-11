Dos décadas ofreciendo el sabor de la pizza clásica

Dentro del mundo de la hostelería, pocos negocios han proliferado más durante las últimas décadas que las pizzerías. Tanto que la comida italiana está ya inmersa de lleno en nuestra dieta, aunque los que se acerquen a la treintena o la superen recordarán a buen seguro que este tipo de establecimientos no eran tan corrientes a finales de los años 90. Por aquel entonces, tomar una pizza era algo menos del día a día y más excepcional. ¿Quién no recuerda las primeras franquicias que llegaron a las ciudades españolas y que, en cierto modo, fueron introduciendo el gusto por estos platos entre los jóvenes? Una de esas marcas asociadas a las pizzas de antaño es la de Oh La Lá, que en Córdoba sigue contando con un local, pese a que la franquicia hace años que dejó de existir. Se trata de la Pizzería-Bocatería Oh La Lá que Juan Sánchez dirige junto a su mujer, Raquel Soriano, en la Avenida de El Cairo. ¿Su secreto? Saber adaptarse al paso de los años ampliando su oferta y compitiendo con la gran cantidad de negocios similares que han ido surgiendo.

"Este negocio abrió en el año 1997, yo trabajaba entonces como camarero aquí pero año y medio después me quedé como propietario", cuenta este cordobés que ha dedicado toda su trayectoria profesional a la hostelería y que recuerda que Oh La Lá fue a finales de los 90, "de las primeras pizzería que se abrieron en Córdoba y de los primeros negocios con horno para vender baguettes y napolitanas calientes, algo que ahora es normal pero que por aquel entonces era muy llamativo".

Con el paso del tiempo, este negocio amplió su carta y ofrece mucho más que una pizzería

Casi dos décadas después, el negocio de Juan Sánchez está más que consolidado e incluso genera mayores beneficios que en sus inicios. Todo, según cuenta este hostelero cordobés, se debe al haber forjado una clientela familiar y de confianza y a la creciente oferta que han ido presentando con el paso de los años. "Hoy en día hay una pizzería en cada esquina y nosotros tuvimos que ampliar la carta para seguir manteniendo a la clientela y respondiendo a sus demandas", apunta. Así, en la Pizzería-Bocatería Oh La Lá hay mucho más que pizzas. Desde una gran variedad de bocadillos, hamburguesas y sandwiches, a ensaladas, pastas, montaditos, platos combinados y raciones. Hasta dulces, con gran variedad en bollería, se pueden disfrutar en este establecimiento. Oh La Lá abre desde las 8:00 y sirve también desayunos.

Con esa filosofía, y unos precios muy accesibles para todo tipo de bolsillos, Juan Sánchez ha conseguido que su negocio no se resienta y aguante bien el paso de los años. "Hoy en día hemos crecido y vendemos incluso más que al inicio, aunque pasamos los años de la crisis un bache como todos los negocios, pero podemos decir que estamos consolidados gracias a una clientela de muchos años", cuenta este cordobés que sigue ofreciendo en su pizzería el sabor original de aquellas primeras pizzas que llegaron a España y que se convirtieron rápidamente en un plato a incorporar en nuestro día a día. Eso y mucho más se puede encontrar en este veterano negocio que sin embargo luce su mejor cara 20 años después de su apertura.