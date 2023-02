Para dar plenitud

Con recuencia, la fuerza de la naturaleza nos sorprende. Ahora estamos consternados por el terremoto de Turquía y Siria. ¡Qué difícil es someter las fuerzas telúricas! Tienen un poder impresionante. La Creación dota a la naturaleza de una potencia, de una solidez, de un auge sorprendentes. Ese vigor, ese brío, pueden ser de una fecundidad, de una fertilidad, desbordante, pero tiene sus leyes, su cauce: una dirección y finalidad. A favor, fructifica; en contra, destruye. También el hombre tiene su intención, su lógica, sus leyes, que le dan plenitud, que le facilitan su existencia. Ir en contra de ellas puede aniquilarlo.

La plenitud se alcanza según la propia especie. El pájaro logra su apogeo en el vuelo, en el canto, en la riqueza de su colorido. Si la buscara al margen de lo que es, si quisiera nadar mejor que un atún o correr como una cebra, perdería su encanto y no lo lograría. Su fisiología le hace aerodinámico, ligero. Su hábitat es el cielo. Lo suyo es desafiar las nubes, no explorar las fosas abisales. También la criatura humana tiene su proceder, su propio estilo.

En muchas ocasiones nos viene bien recordar lo obvio. Tenemos una gran capacidad de olvidar lo evidente, lo real, lo que fundamenta nuestra vida. La poca ciencia infla, ciega, impide ver lo sencillo. Quien no necesita del saber acumulado a lo largo de cientos de generaciones, quien considera inútil o caduco lo anterior, comete un grave error.

La experiencia del error propio, el constatar la facilidad que tenemos de equivocarnos o el ver cómo lo hacen los demás, nos debe mantener alerta. ¡Ojo que acertar no es fácil! También vemos que existe el engaño, la mentira. Notamos con qué facilidad se utiliza publicidad engañosa, se manipula a los demás.

Desgraciadamente es fácil mentir. Por eso debemos tener una actitud crítica, indagar, profundizar. No vaya a ser que nos manipulen, que erremos en lo fundamental. Hay realidades tan importantes para nuestra felicidad, como el amor y la familia, que han sido desvirtuadas, vaciadas de sentido. Ya no son conceptos unívocos. ¿Qué entiendo por amor? ¿Qué es una familia? Incluso, ¿Qué se entiende por felicidad?

Hemos olvidado qué es el matrimonio, cuáles son sus propiedades. Esto tiene fatales consecuencias: un gran terremoto se ha llevado por delante innumerables familias con un sin número de víctimas. Dice el Evangelio: “No penséis que he venido a abolir la Ley o los Profetas; no he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud”.

En esta línea, la de dar plenitud, dirá Jesús: “Yo os digo que todo el que repudia a su mujer –excepto en el caso de fornicación–, la expone a cometer adulterio; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio”. Mariolina Cerioti, en su libro El alfabeto de los afectos, especula sobre el matrimonio. Afirma: “Tal vez, simplemente, es que la pasión y el sentimiento no son suficientes por sí solos para justificar una relación compleja como es el matrimonio.

El matrimonio es, en realidad, una historia en la que cada uno de los dos es el único y verdadero testigo de la vida del otro... le vemos sufrir, le vemos alegre y triste, desconfiado o confiado; le vemos envejecer. Lo admiramos, lo detestamos, lo amamos, lo rechazamos. Pero, si se trata de una relación auténtica, el tiempo le hace cada vez más valioso, a pesar de las dificultades”.

Esta institución está pensada para perdurar. El amor, cuando es auténtico, sabe pasar la prueba del tiempo. No es temporal: no queremos ser amados por un tiempo, ni un poquito. El amor light, de baja intensidad, no está pensado para formar una familia. Para que se pueda aspirar al “para siempre” del amor hay que lograr ciertas competencias. Hace falta una formación, una preparación. Una carrera de fondo requiere fuerza y resistencia, unido a una buena constitución física, a un gran espíritu de sacrificio y capacidad de trabajo.

Para dar plenitud al amor, para que supere los obstáculos que necesariamente va a encontrar, hace falta, además de la pasión y el sentimiento, cabeza y voluntad. Querer querer y saber querer. Entender qué es hacer feliz a la persona amada, que lograrlo es todo un reto, que no lo conseguiré solo. Si para estar en forma necesitamos un entrenador personal, para vivir el amor mucho más. Debemos pedir ayuda, consejo. Hay que contrastar que lo que hacemos va bien. No podemos fiarnos de nuestro juicio.

También, en este largo recorrido, nos vamos complementando uno al otro. Nos ayudamos a crecer, a mejorar. Aprendemos de los errores. Nos apoyamos y animamos mutuamente. Las crisis, las incomprensiones, las desilusiones, son estímulos para crecer, para madurar. Podemos aprovechar la fuerza del tsunami para cuestionar cómo ha sido la relación hasta ese momento y profundizar en ella, para cimentar con mayor profundidad y, si es necesario, reconstruir. Buscar la plenitud.