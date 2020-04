Nuestra cuarentena musical

"Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma; si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma”. Esta letra pertenece al tema Codo con Codo que creó el conocido cantautor hispano-uruguayo Jorge Drexler cuando apenas comenzábamos esta etapa de convivencia inolvidable de nuestra vida con el covid-19. Su mensaje esperanzador, cargado de amor y solidaridad, recuerda que a lo largo de la historia, la humanidad ha recurrido a la música y al arte en general con más frecuencia de la que quisiéramos reconocer; a la música y al arte para desfogar las frustraciones y temores provocados por las crisis del momento, y lo que viene sucediendo con el coronavirus no es una excepción.

Qué duda cabe de que en estos tiempos de confinamiento forzoso y extenso, pero necesario, hemos “redescubierto” que la música es un arma poderosa de calma y tranquilidad, eficaz método de interrelación social y maravilloso vehículo de sentimientos y sensaciones.

Es cuando menos curioso que, la música, junto a otras asignaturas consideradas “poco intelectuales” y/o “marías”, tengan ahora un poder balsámico y necesario para nuestra salud mental. Ojalá quienes deben responsabilizarse de estos temas se percaten de la importancia del arte y de esta asignatura para nuestro futuro como civilización y como sociedad. Ese aplauso y ese reconocimiento al que está tan acostumbrado el músico en estos momentos deben ser y son para quienes sí son importantes ahora y nunca debieron dejar de serlo, me refiero a los trabajadores de la salud, a los científicos, a los encargados de sacar adelante esta sociedad a veces con el coste de su vida.

Llevamos cuatro semanas de confinamiento en los que artistas de toda procedencia y nivel nos han deleitado con conciertos online y han decidido compartir su música para de este modo animar esta crisis utilizando lo que mejor saben hacer como antídoto del miedo: su arte musical; como ya habían hecho otros antes cuando la humanidad recurrió a la música en momentos de tensión sanitaria en los años 80 y 90 contra el virus del VIH y mas recientemente con el ébola en 2014.

Temas como el archiconocido Resistiré que tan famoso hizo el Dúo Dinámico y que como dato curioso proviene de un poema de Carlos Toro, son ahora el bálsamo musical de muchos para sobrellevar este período de obligada estancia en casa. Cantamos a pleno pulmón, saturando la acústica ambiental con audios reproducidos para disfrute de unos y tolerancia de otros cada día porque es momento de resistir y superar con buen ánimo esta pandemia global. Y qué mejor medio que la música.

Entre las muchas melodías que han unido a instrumentistas de todo el mundo circula por las redes, medio más que oportuno en esta época, una titulada Song for Health del compositor y arreglista holandés Steven Verhelst, que ya tiene tantas versiones en diferentes formatos que es casi imposible de contabilizar y que recuerda mucho al movimiento que surgió a raíz de la solidaridad mundial con el tsunami y terremoto de Japón en 2011 con la ya conocida Song for Japan del mismo creador, que también contó con la ejecución desinteresada y global de incontables músicos. Les invito a buscarlas y escucharlas, no se arrepentirán.

Por otro lado, sin lugar a dudas, no es la preocupación primigenia de la sociedad en estos momentos, pero sí es justo hacer ver que esta cuarentena global ha afectado –y mucho– a infinidad de músicos y agrupaciones, que han sufrido cancelaciones de actuaciones y de las cuales dependía su subsistencia. Desde aquí hago un llamamiento a que cuando salgamos de esta epidemia, que saldremos, asistamos a los conciertos en vivo, apoyemos a quienes hoy nos han regalado su arte para hacer mas llevadera la cuarentena y sientan un poco de ese agradecimiento debido y bien ganado.

Para nosotros la música no se detiene, ni tan siquiera en tiempos tan duros, como dice un estribillo de una canción gospel que ya resuena “…lávate las manos, no te toques la cara, no entres en pánico, no difundas rumores…”. Y recuerda. Sobre todo, #QuedateenCasa.