CSIF insta a las fuerzas políticas a aprovechar la crisis para "cambiar el rumbo de la economía cordobesa"

CSIF Córdoba apuesta por aprovechar la crisis sanitaria provocada por la covid-19 para cambiar el rumbo de la economía cordobesa, aprovechando todo su potencial. Así lo ha indicado la presidenta de CSIF Córdoba, Dolores Navajas, quien ha manifestado la preocupación del sindicato ante la "nueva normalidad" tras el estado de alarma declarado por la pandemia.

A su juicio, "tenemos que anticiparnos a los graves problemas laborales que con toda probabilidad, afectarán a un gran número de ciudadanos cordobeses como consecuencia de las carencias detectadas en la gestión, tanto de las administraciones públicas, como de los responsables políticos".

La máxima responsable sindical en Córdoba ha destacado que la situación tan compleja que hemos vivido "se está superando gracias al sobreesfuerzo de muchos empleados públicos que han afrontado la pandemia en condiciones laborales precarias y con mínimas medidas de protección". "Ya veníamos arrastrando déficit de personal en muchas administraciones desde la crisis de 2010 y esta pandemia lo ha vuelto a dejar patente", ha recalcado.

En este sentido, Navajas ha insistido en que la crisis actual "nos tiene que llevar a reflexionar y que tanto las administraciones como la clase política no se relajen y realicen un examen de conciencia para reforzar los servicios públicos. Unos servicios adecuados, bien dimensionados y modernizados, potenciando su digitalización, para que se conviertan en los verdaderos motores de la dinamización de la economía".

La presidenta de CSIF Córdoba ha instado al gobierno local a "ponerse las pilas" porque, a su juicio, es el momento de "tomar medidas de cara al futuro y que la sobrecarga de trabajo no sea a costa del sacrificio y dedicación de los empleados públicos". Ha recordado que en Córdoba "contamos con un sistema productivo eficaz pero insuficiente y, por tanto, no podemos seguir viviendo del turismo y de las campañas agrícolas". "Tenemos una fábrica de talentos procedente de la Universidad de Córdoba que no podemos dejar escapar y por tanto, son un atractivo importantísimo para la provincia, que debemos potenciar y aprovechar", ha añadido.

Navajas ha informado de que en el Consejo Sindical Nacional de CSIF, reunido recientemente en Madrid y del que forma parte, se dio a conocer que la central sindical "ha ofrecido al Gobierno su colaboración para diseñar un plan extraordinario en el conjunto de las administraciones públicas, con el objetivo de contribuir a la recuperación económica, mediante la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de los servicios públicos eficaces y adecuados a las demandas de la ciudadanía". Este encuentro permitió, según Dolores Navajas, analizar y evaluar la gestión sindical de la crisis sanitaria y anticiparse a los posibles escenarios del ámbito laboral que se sucedan a partir de ahora.

En este punto, la representante sindical ha reclamado el papel de CSIF Córdoba en la concertación social, "puesto que nos lo hemos ganado a pulso con más de 7.000 afiliados en la actualidad, que representan con independencia a todos los trabajadores, tanto de la Administración Publica como del ámbito privado, este último en el que seguimos consolidándonos de forma imparable".

Reconocimiento a los sanitarios

Por otro lado, la presidenta de CSIF Córdoba se ha referido a la concesión del Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 al personal del sistema sanitario español. "Se trata de un reconocimiento más que merecido por la labor admirable de estos trabajadores durante la crisis por la covid-19". Además, Navajas ha aprovechado para valorar y agradecer "el gran esfuerzo realizado también por los profesionales integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, trabajadores de residencias de la tercera edad y de supermercados que han trabajado duro en primera línea para impedir que el país se parara".

Navajas ha solicitado que este reconocimiento a los sanitarios se traduzca en "una mejora en las condiciones laborales del colectivo y en un refuerzo de las plantillas, lo que sin duda redundará en una mejora de los servicios que reciba la ciudadanía".