Cs saca pecho de su gestión municipal en Córdoba en el año del coronavirus

Los cinco concejales que Ciudadanos (Cs) tiene en el Ayuntamiento de Córdoba y con los que gobierna en coalición junto al PP han hecho balance de la gestión municipal llevada a cabo en este año marcado por el coronavirus, y en el que ninguno se ha olvidado de lanzar un recordatorio a la oposición.

Con su líder y portavoz a la cabeza, la primera teniente de alcalde Isabel Albás, los cinco concejales han sacado pecho del trabajo realizado, toda vez que, han recordado, han tenido que lidiar con una pandemia nunca vista, pero también, han incidido, con las herencias que dejaba el mandato anterior de PSOE e IU.

En una lectura en la que tampoco se precisa de mucha profundidad hay que tener claras varias cosas: por un lado, es la primera vez que la formación naranja coge las riendas de la gestión de Capitulares, por lo tanto, la condición de novato ha estado más que presente. Además, su socio de gobierno es el PP, un partido con nueve concejales, es decir, casi el doble que Cs, que ya ha gobernado en varias ocasiones y que en sus filas cuenta con pesos pesados de la política municipal.

En cualquier caso, y como ha destacado Isabel Albás, "nos hemos dejado la piel para conseguir lo mejor para Córdoba y los cordobeses" (una frase que la primera teniente de alcalde tiene grabada a fuego). La también delegada de Turismo (área que ha visto un descenso de visitantes sin igual) ha afirmado que "desde el 15 de junio de 2019, Ciudadanos no dice lo que hará sino que hace lo que dijo", aunque ha reconocido que "tenemos que mejorar" para que la ciudadanía tenga la "percepción" de que se está trabajando.

Ciudadanos gestiona áreas clave de un gobierno municipal, pero podría decirse que no tiene en sus manos las más vistosas, ni siquiera las que mueven más dinero. Sin embargo, la pandemia ha cambiado de sobremanera la enjundia de estas delegaciones y la formación tiene en sus manos una que ha destacado por encima de casi todas las demás: los Servicios Sociales.

Servicios Sociales: unas perspectivas que "volaron por los aires"

La delegada de Servicios Sociales, Eva Timoteo, ha reconocido que la pandemia del coronavirus cambió por completo las ideas de este área. "Afrontábamos 2020 con unas perspectivas que volaron por los aires", ha manifestado Timoteo, quien ha puntualizado que la crisis ha puesto a prueba, y de esto no cabe duda, la capacidad de reacción de las delegaciones "que se vieron en la primera línea".

Servicios Sociales hizo, y así lo afirmado Timoteo, "borrón y cuenta nueva": cuando el objetivo era la reinserción social, vino el coronavirus, y cambió el punto de mira hacia el rescate económico. La también delegada de Igualdad (de esta parte ha hablado poco y sin referencias a la campaña contra la violencia de género) ha reconocido la labor de los trabajadores de Servicios Sociales que han gestionado hasta cinco millones de euros en ayudas.

Ayudas al alquiler, económico-familiares, personas sin hogar, listas de espera (de hasta seis meses en el mandato anterior)... todo esto ha tenido que soportar una delegación protagonista en estos tiempos. En total, ha aseverado Timoteo, se ha atendido a más de 20.000 personas.

Sadeco: en primera línea desde el primer momento

El presidente de Sadeco y también delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente, David Dorado, ha hablado del trabajo inagotable de la empresa municipal de saneamientos, que aún a día de hoy siguen desinfectando la ciudad dos veces por semana.

En Infraestructuras, lo más destacado han sido las obras de climatización en los colegios (o las eternas obras, según se mire) y la puesta en marcha de un plan de obras (un 50 obras, 50 barrios o un Mi barrio es Córdoba renovado) que pondrá en carga 8,5 millones de euros.

"Me da mucha pena que por parte de la oposición critiquen lo que ellos no han hecho en un mandato entero", ha afirmado Dorado, que ha pedido a la oposición que "no haga política de la desgracia que estamos padeciendo con esta pandemia" y que tenga "altura de miras, que arrime el hombro".

Comercio: cuando el virus remata lo que ya estaba agonizando

Por su parte, el delegado de Gestión, Mercados y Comercio, Antonio Álvarez, ha valorado la puesta en carga de 1,3 millones de euros para el comercio de cercanía, sin duda uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria y que venía de una situación no especialmente buena.

Con respecto a Cecosam, empresa que le ha dado más de un quebradero de cabeza y que le ha supuesto duras críticas por parte de los trabajadores, ha recordado el plan que se puso en marcha para Todos los Santos, la firma del protocolo de memoria histórica y la firma del convenio colectivo, que en 2019 no se había empezado a tramitar.

"Un gran año para el Imdeco"

Mientras, el presidente del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), Manuel Torrejimeno, ha apuntado con rotundidad que ha sido "un gran año para el Imdeco" porque ha sido el año "del cambio de tendencia". Se han pagado, ha recordado, las subvenciones de 2018, 2019 y 2020 a clubes deportivos y se ha hecho municipal el estadio de San Eulogio.

"Los malos augurios del cierre del Imdeco quedan para los circos de la oposición", ha reprochado Torrejimeno, que ni una palabra ha tenido para la polémica de la dimisión de su gerente.