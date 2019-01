El acusado del crimen de Baena niega que entrara a la casa de la víctima

Un hombre acusado por la Fiscalía de estrangular y asfixiar a una anciana en Baena negó ayer los hechos ante un tribunal del jurado al que ha dicho que la mujer de 83 años era como su "madre".

El acusado, un hombre de nacionalidad marroquí de 36 años que está en prisión preventiva desde el 2016, ha explicado que la casa donde vivía la víctima con su hijo era frecuentada por "hasta treinta personas que iban a drogarse a una habitación de la planta baja".

En el juicio ha dicho que él mantenía una relación más cercana con la fallecida y su hijo y que "eran como mi familia". "Usaba su lavadora, hacía de comer allí y hasta les he dado dinero para comprar cuando les hacía falta", ha añadido en su declaración.

El hombre, en situación irregular en España en el momento de los hechos, ha dicho que no recordaba con exactitud lo ocurrido el 23 de abril del 2015, cuando hallaron el cuerpo de la mujer, si bien ha relatado que esa noche llegó a su casa después de haber fumado droga y que se cambió el mono de trabajo porque olía a humo por haber estado quemando "ramones" de olivos.

Ante preguntas del fiscal, el acusado ha negado los hechos y ha argumentado que no le hacía falta saltar la valla de la casa de la fallecida ya que se "conocía todo el pueblo" y la mujer le "abría siempre" la puerta, incluso "me dejaba las llaves cuando me encargaba cualquier cosa", ha apostillado.

La defensa del acusado ha indicado al tribunal popular, formado por siete mujeres y cuatro hombres, que "no existen pruebas de cargo, solo indicios circunstanciales", ya que "esa casa era un fumadero donde iban 30 o 40 personas del pueblo".

A su juicio, el relato del fiscal está "novelado" y ha pedido la reproducción de la declaración del hijo de la víctima y amigo del acusado, que también ha fallecido, pero cuyo testimonio registrado es "esencial" para su actuación de defensa.

La sesión se reanuda hoy con la declaración de varios testigos y en la que también se formularán las pruebas periciales e informes de expertos, aunque la vista se podría prolongar hasta el próximo lunes.

El fiscal acusa al joven de entrar el 23 de abril de 2015 en casa de la víctima para matar a la anciana "de la manera más cruel y sorpresiva posible", ya que "la golpeó hasta reducirla para después arrastrarla hasta el salón de la casa donde le apretó el cuello con fuerza y le puso un cojín en la boca".

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de asesinato con ensañamiento y alevosía, por el que pide 25 años de cárcel, a los que se podría sumar otros cinco porque también lo acusa de un delito de robo en casa habitada.