Coronavirus Córdoba: Jornada negra en la provincia con 12 muertos y 72 casos más

Jornada negra en Córdoba. La Consejería de Salud y Familias, a través del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), ha registrado 12 muertos más en Córdoba a causa del coronavirus. Se trata de una de las cifras más altas de toda la pandemia, toda vez que en esta segunda ola ha llegado a ver jornadas con una quincena de decesos diarios.

De nuevo, los fallecidos son los que muestran la dura realidad de un virus que todavía está muy lejos de marcharse. A pesar de que los contagios parecen mantenerse (llevan varios días sin superar el centenar), lo cierto es que en esta segunda fase del virus apenas ha habido jornadas en las que no hubiera algún fallecido.

En Córdoba ya han muerto 546 personas por complicaciones derivadas del virus, la mayoría de ellas en la segunda ola.

Este dato deja clara una cosa más: a pesar de la llegada de la vacuna, la responsabilidad sigue siendo esencial. Que en la provincia ya se esté suministrando el medicamento de Pfizer no es razón para relajarse, teniendo en cuenta varias cosas. Por un lado, la primera dosis por sí misma no inmuniza al paciente (tiene que esperar a la segunda), por otro, están llegando de momento muy pocas vacunas (poco más de 200 diarias) y tercero, no está demostrado que la persona vacuna no pueda transmitir el virus.

El panorama que se dibuja en Córdoba en estos últimos días del año es, cuando menos, preocupante. Todavía quedan días de fiesta que pueden favorecer un mayor aumento de los contagios, mientras que a día de hoy aún no se perciben en los casos una especial incidencia de la relajación de las medidas aplicada por la Junta de Andalucía.

De momento, este martes la provincia ha sumado 72 nuevos casos de covid, lo que supone que ya se han detectado 25.573 positivos desde marzo mediante pruebas PCR y de antígenos. En total, en Córdoba ya se han contagiado 25.971 personas (añadiéndole los positivos por test rápidos y serológicos) por lo que la provincia cerrará el año covid con más de 26.000 contagios detectados.

Otro dato que preocupa es el de los hospitalizados. Aunque de momento la presión hospitalaria parece estar controlada, en las últimas horas Salud ha comunicado 12 nuevos ingresos, tres de ellos en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

En total, en Córdoba han requerido ser ingresadas 2.424 personas en los hospitales, de las cuales 256 han tenido que ser trasladas a cuidados intensivos.

Con respecto a los curados, se han comunicado 124 altas en las últimas horas, por lo que ya son 22.647 personas las que han superado el covid en Córdoba.

Tasa de incidencia

La tasa de incidencia, por otro lado, continúa a la baja en la mayoría de municipios de la provincia, aunque se percibe una ligera subida en el Distrito Sanitario Norte. Lo que sí se han reducido son las localidades con la tasa por encima de 500, que a día de hoy son cinco: Baena (663,8), Cañete de la Torres (579,6), La Granjuela (650,8), Villanueva de Córdoba (584,3) y Villanueva del Rey (860,4).

La tasa provincial es actualmente de 123,9, en Córdoba de 137,2, en el Distrito Sanitario Sur de 104,2, en el Guadalquivir 94,2 y en el Norte de 178,6.