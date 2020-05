Coronavirus en Córdoba: Las muertes ya superan el centenar y hay dos nuevos casos

El parte diario publicado por la Consejería de Salud y Familias acerca de la incidencia del coronavirus en la provincia de Córdoba vuelve a mostrar muy pocas novedades con respecto a los últimos días. Sí hay que lamentar un nuevo fallecimiento por covid-19, mientras que ayer la cifra no variaba, por lo que la cifra de muertes por el virus en la provincia es ya de 101.

En cuanto a los positivos, los datos acumulados hablan de 1.480 personas afectadas por covid-19 en Córdoba desde que se iniciara la pandemia, esto supone la subida de apenas dos personas en las últimas 24 horas, lo que confirma esa tendencia a la baja que venía repitiéndose en las últimas jornadas.

No varía tampoco, y esto no es tan buena noticia, el número de curados. Según Salud, son ya tres días seguidos los que este dato no sube. De momento, y según el recuento oficial, los infectados que han conseguido superar el virus en Córdoba suman 952.

Sí es buena señal el hecho de que las hospitalizaciones no hayan variado en los últimos días. En total, 534 personas han requerido ingreso en algún hospital de la provincia de Córdoba por el coronavirus. Actualmente, y teniendo en cuenta el desfase horario entre que se cuentan los datos y se ofrecen de forma pública, hay en Córdoba 44 hospitalizados por covid-19, uno más que ayer. Sin embargo, la cifra no se mueve cuando se trata de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), donde hay ahora 14 personas ingresadas por covid-19.