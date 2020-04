Coronavirus en Córdoba: El cordobés Jesús Valenzuela lanza 'Héroes', su particular homenaje a los sanitarios

El compositor cordobés de música instrumental y new age Jesús Valenzuela ha lanzado, a través de su proyecto Tsode, un single en su canal de Youtube, que ha grabado en su casa, durante el presente confinamiento por el coronavirus, bajo el titulo de Héroes y que constituye su particular homenaje al sistema sanitario español y a su actuación en la presente crisis del covid-19.

Según la información facilitada a Europa Press por Tsode, en pocos días este vídeo ha circulado por redes sociales convirtiéndose en uno de los homenajes que están recibiendo todos aquellos sanitarios que se dedican estos días a estar en primera línea contra el coronavirus. Después, este tema ha sido publicado en todas las plataformas digitales, de la mano de la discográfica madrileña Musiteca.

Debido al confinamiento actual, Tsode ha compuesto este tema, interpretado por él mismo e inspirado en los aplausos que cada día se les otorgan a enfermeras, médicos y demás personal que vela por el resto de ciudadanos, arriesgando su propia integridad en esta crisis.

Héroes, según ha explicado su compositor, es una emotiva balada de pop electrónico new age con tintes orquestales y percusiones épicas, que busca ser un himno de agradecimiento en estos días tan difíciles, y puede verse en su canal de Youtube: www.youtube.com/watch?v=qrG6CwzLRek.

El compositor cordobés, a través de su proyecto Tsode, fue recientemente nominado para los premios Hollywood Music in Media Awards (HMMA), por su disco Innerity (Musiteca-2019), y en concreto por el primer sencillo del disco, Alquimia, junto al guitarrista asturiano Rubén Álvarez, como mejor tema instrumental contemporáneo del año.

Dicha nominación vino a refrendar el éxito del cuarto álbum de Tsode, que tuvo su primer reflejo en el galardón obtenido por otro de sus temas, Crossing stars, ganador en septiembre de 2018 de uno de los Synthetic Generation Awards, como uno de los mejores temas electrónicos en España.

Jesús Valenzuela se ha afianzado como uno de los compositores más destacados dentro del género en España, con un estilo propio, que explora a través de la música electrónica clásica (Jean Michel Jarre y Vangelis), el new age (Enya y Kitaro), el synth pop (Depeche Mode) o el rock sinfónico (Mike Oldfield).

El pasado mes de marzo sacó, también de la mano de Musiteca, su quinto y, por ahora, último álbum, Hope and fullness: the greatest hits, en el que aglutina aquellos temas con los que se ha asentado a lo largo de los años como uno de los grandes referentes del new age, la música electrónica clásica y la música instrumental española. El disco consta de 12 temas compuestos y producidos por Tsode, once de los cuales han sido seleccionados por él mismo de entre sus cuatro álbumes anteriores.