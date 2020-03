Coronavirus en Córdoba: Cruz Roja impulsa la campaña '#YoHagoPorTi' para ayudar a los vecinos más mayores

Cruz Roja y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias han lanzado la campaña #YoHagoPorTi, dirigida a impulsar conductas que fomenten la solidaridad con los vecinos y vecinas que más lo necesitan: personas mayores, enfermas o con problemas de movilidad.

Según ha informado la institución humanitaria, en esta campaña se anima a la ciudadanía a movilizarse por quienes están cerca y se le proponen diez actuaciones imprescindibles para protegerse y proteger a quienes tienen cerca.

Son acciones muy sencillas, como preguntarles si necesitan algo, saber cómo se encuentran, llevarles comida o medicinas. Además, recuerdan que hay que denunciar posibles estafas y engaños que se puedan detectar en nuestro entorno.

Entre las pautas recomendadas se recuerda que solo se debe salir de casa lo imprescindible, y que a la hora de ayudar hay que extremar siempre las medidas de higiene y seguridad para evitar poner en riesgo la seguridad propia y ajena. También se indica que, si se hace la compra a vecinos y vecinas, se evite entrar en los domicilios.

En la campaña se insiste en las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar contagios: como el lavado frecuente de manos o mantener una distancia de seguridad de al menos un metro.

De igual modo, en esta iniciativa se anima a ayudar a personas "que te conozcan", para no entrar en domicilios ajenos y se insiste en que no se reciban propinas en esta acción solidaria y altruista. También se recomienda a quien necesite ayuda que no abra la puerta a desconocidos.

"El apoyo al vecindario también se puede hacer desde casa. De hecho, una llamada telefónica puede ser de gran ayuda. Gestos pequeños, pero que les ayudarán a sobrellevar mejor esta situación", recuerda Cruz Roja

La campaña se está difundiendo en redes sociales con mensajes que alientan a convertir al vecindario en la mejor red social. Se trata, en definitiva, de transmitir cariño y apoyo a los vecinos y vecinas más vulnerables en estos momentos de adversidad.

La campaña forma parte de las diferentes acciones que está llevando a cabo Cruz Roja Española en Andalucía, dentro de su plan Cruz Roja Responde, a través del cual se está movilizando a más de 1.700 voluntarios en toda Andalucía.