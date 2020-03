Coronavirus en Córdoba: CCOO denuncia la falta de medidas preventivas en supermercados

El Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Córdoba ha advertido de que el personal de algunas cadenas de supermercados de la provincia está trabajando sin suficientes medidas de prevención para evitar posibles contagios por el COVID-19, como guantes, mascarillas o geles hidroalcohólicos.

“Mercadona no había adoptado medidas hasta el viernes; lo único que les había recomendado es que se lavaran las manos todas las veces que fuera necesario, y hasta ayer no repartió guantes presionado por las quejas de la plantilla y la representación sindical”, ha explicado el secretario General del mencionado sindicato provincial, Manuel Casado, quien ha indicado que no se ha facilitado a los trabajadores y trabajadoras mascarillas, geles ni instrucciones sobre buenas prácticas para evitar contagiarse.

Según Casado, “la plantilla está realizando un tremendo esfuerzo” para atender la sobredemanda generada por las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno. “En el caso de Mercadona no se ha contratado más personal, los trabajadores y las trabajadoras están echando 10 horas diarias y la empresa les ha dicho que se las compensará con descansos y con una prima, pero eso, a la larga, supondrá más sobrecarga laboral para la plantilla, que ya está agotada”. “El personal no quiere más dinero, quiere que cuiden de su salud”, ha añadido.

En este sentido, el responsable sindical asegura que “el personal está sometido a situaciones de mucho estrés, se preocupan por estar exponiéndose a un posible contagio y por ser posibles agentes de contagio para sus familias” y “esto va a tener repercusiones sobre su salud que habrá que evaluar y tratar”.

El sobreesfuerzo no es exclusivo de Mercadona. “En Caro Ruiz, se está obligando a los trabajadores a trabajar sin guantes, sin mascarillas ni otras medidas de protección”, ha denunciado el secretario General de Servicios de CCOO de Córdoba.

No todas la cadenas de supermercados están actuando de la misma forma. “Sabemos que Deza está cumpliendo con las medidas preventivas y que Lidl está contratando personal tanto para su plataforma como para las tiendas para atender el incremento de demanda”, ha indicado Casado quien hace un llamamiento a la ciudadanía para que sea comprensiva con la situación de estos trabajadores y trabajadoras”.

En cualquier caso, “hay una importante diferencia entre las empresas en las que hay representación sindical y en las que no. En las primeras podemos presionar para que se tomen medidas de protección pero en las otras, los trabajadores y trabajadoras están a expensas de lo que decidan los empresarios, que puede ser bueno o no para su salud”, ha apostillado Casado.