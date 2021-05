Coronavirus: Los contagios entre los colectivos inmunizados en Córdoba se reducen al mínimo

La campaña de vacunación, funciona. Las estadísticas sobre los contagios de covid-19 así lo confirman. La vacuna está haciendo caer en picado los positivos entre los colectivos inmunizados. Las residencias, los tramos de edades más avanzadas y las profesiones de riesgo –los tres colectivos donde se concentran las personas inoculadas– experimentan un evidente descenso de casos de un tiempo a esta parte, y ese es el primer paso para alcanzar la manida inmunidad grupal. Basta con echar un vistazo a estos tres parámetros para comprobar que, aunque solo el 13% de la población cordobesa ha recibido la pauta completa –una dosis si el medicamento administrado es de Janssen y dos si corresponde a Pfizer, Moderna o AstraZeneca–, la vacunación ya está surtiendo sus efectos de cara a atajar la propagación del virus.

Obviamente también han contribuido en las últimas semanas las restricciones a la movilidad –ya aliviadas en el conjunto de Andalucía y con el fin del Estado de Alarma a las vuelta de la esquina– y las medidas de protección, como la mascarilla o la higiene de manos. Pero la inmunización está consiguiendo que progresivamente se vaya venciendo al SARS-CoV-2.

Ahí está el caso de las residencias, por ejemplo, que fueron el sitio por el que comenzó la inoculación el 27 de diciembre pasado. Tanto los ancianos como los trabajadores ya tienen la pauta completa y en los últimos 14 días no registran ningún caso de contagio, según las cifras actualizadas en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Los geriátricos han notificado en toda la pandemia en la provincia 1.622 infectados y 315 fallecidos. Se estima que esa cifra podría ser aún mayor, dado que, sobre todo al principio de la crisis sanitaria, no se detectaban todos los positivos. Algunos mayores morían sin que se les hiciera una PCR y, por lo tanto, su deceso no constaba como víctima del covid. O si eran asintomáticos, tampoco rezaban en las estadísticas como contagiados.

En el caso de otro tipo de instituciones sociosanitarias –como los centros para personas con discapacidad, que también se han beneficiado de la pronta inmunización– también ha caído abruptamente el número de afectados. En las últimas dos semanas tampoco se han notificado nuevas infecciones, cuando desde marzo de 2020 estas instituciones han notificado 211 positivos y siete fallecidos.

Otro indicador para comprobar el efecto positivo de las vacunas son los profesionales de riesgo. Entre ellos, se han ido inoculando trabajadores de centros sanitarios, efectivos de fuerzas de seguridad, personal de ayuda a domicilio o empleados de farmacias. La inmunización comenzó con los que estaban en primera línea de lucha contra el covid, especialmente por las plantillas de las UCI y las Urgencias, y poco a poco se fueron sumando colectivos.

Todos estos profesionales han registrado 2.160 contagios desde marzo del pasado año. De estos, la peor parte se la han llevado los trabajadores sanitarios, que han sumado 1.268 positivos, lo que viene a ser el 58,7% de los afectados de las profesiones de riesgo en la provincia. Pero en los últimos 14 días, apenas se han notificado entre estos grupos 15 infectados e, incluso, si se tiene en cuenta la última semana, sólo se añadido un par de contagiados.

El tercer indicador que confirma el papel de la vacuna a la hora de atajar el virus es el análisis de los positivos por tramos de edad. En el grupo de mayores de 85 años, que es la franja con más porcentaje de inmunización, se registra la menor tasa de positivos. Exactamente, de 47,8 casos por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, el tramo de 15 a 29 años tiene la mayor incidencia de infectados de Córdoba: 241,9, según los datos de Salud.