Uno de cada cuatro cordobeses sufre una patología relacionada con el hígado. Y para debatir sobre su abordaje, la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), con la colaboración de la compañía biofarmacéutica AbbVie, ha puesto en marcha la Semana de las Enfermedades Hepáticas en Andalucía, que se extenderá hasta el próximo viernes 21 de octubre, y que incluye tanto sesiones, talleres y encuentros entre especialistas, como actividades divulgativas dirigidas a centros de secundaria, repartidas por las ocho provincias andaluzas. El objetivo es hacer balance sobre la evolución de estas patologías en la comunidad, dar a conocerlas en la sociedad y sobre todo concienciar sobre la importancia de su detección y tratamiento precoz.

El Hospital Reina Sofía de Córdoba acoge varias actividades en el marco de esta semana, coordinadas por el doctor Manuel de la Mata, director de UGC Digestivo del centro. El programa arrancó ya el pasado lunes con una charla de la doctora Pilar Barrera, especialista del Servicio de Aparato Digestivo, con enfermeras escolares del Distrito Córdoba-Guadalquivir sobre las enfermedades hepáticas desde una perspectiva dirigida precisamente a centros escolares. Al día siguiente, también en el Reina Sofía, el doctor Manuel Rodríguez Perálvarez impartió una charla sobre Hepatitis Virales y Enfermedad Metabólica del Hígado. Y este jueves 20 de octubre se organiza una mesa redonda sobre cáncer de hígado y trasplante hepático.

“Desde Córdoba hemos querido contribuir a esta excelente iniciativa de la AEEH llegando a niños y jóvenes a través de las enfermeras escolares, conectando con nuestros compañeros de Atención Primaria para favorecer la relación interniveles y revisando aspectos concretos del tratamiento del hepatocarcinoma con especialistas del área de la Hepatología, Cirugía, Radiología e Intensivos, todo ello con el fin último de sensibilizar a la sociedad sobre la extraordinaria importancia de prevenir y diagnosticar de modo temprano las enfermedades hepáticas”, ha afirmado el doctor De la Mata.

Esta Semana de las Enfermedades Hepáticas pretende poner de manifiesto la preocupación de los especialistas por la evolución en la incidencia del cáncer de hígado, que representa el 2,3% de todos los tumores y es el sexto prevalencia en España, pero que es el segundo tipo que más años de vida resta a la población y que, además, puede experimentar un gran crecimiento en España, asociado a la epidemia de obesidad y a un consumo de alcohol que comienza cada vez en edades más tempranas y que no para de crecer entre adolescentes y jóvenes. El alcohol está, en concreto, detrás de más del 60% de los casos de cáncer de hígado, siendo el hepatocarcinoma el tumor primario del hígado más frecuente, entre el 80-90%, seguido del colangiocarcinoma.

Concienciar a los jóvenes sobre el peligro del consumo de alcohol para el hígado es, por ello, uno de los objetivos específicos de estas jornadas, que pretenden también hacer hincapié en la importancia de mejorar las políticas de cribado y detección precoz de las patologías hepáticas. Cada año se diagnostican en España, 6.600 nuevos casos de cáncer de hígado y el problema es que aproximadamente la mitad son de pacientes con la enfermedad en un estadio ya muy avanzado. Si se diagnosticaran en sus primeras fases, multiplicarían hasta por cinco sus posibilidades de supervivencia, pero un 50% de las veces llegamos tarde, lo que impide que los tratamientos puedan administrarse con un fin curativo.

La hepatitis C es la segunda causa relacionada con el cáncer de hígado. En concreto, se estima que entre el 60 y el 90% de los casos están asociados a cirrosis, cuya causa de origen es el consumo de alcohol o infección crónica por virus de la hepatitis B o principalmente en nuestro entorno, hepatitis C. Los avances para la eliminación de la hepatitis C en España en general y en Andalucía en particular han sido muy importantes gracias a la universalización del tratamiento que cura la hepatitis C. Hasta el momento se han tratado a más de 158.000 personas en España, que es por ello el país con mejores indicadores de tratamiento.

Sin embargo, hay aún muchas personas que tienen hepatitis C y no lo saben y otras que, habiendo sido diagnosticadas, quedan fuera del sistema y otras que se reinfectan. En Andalucía se estima que quedan por tratar más de 1.500 pacientes. Precisamente para acelerar el objetivo de la eliminación de la hepatitis C, la administración sanitaria andaluza presentará en este mes un Plan Estratégico que ya ha recibido el plácet del Consejo de Gobierno y que se espera que vaya más allá de las recomendaciones mínimas establecidas por el Ministerio de Sanidad, en línea con los ambiciosos planes aprobados por las comunidades de Galicia y Cantabria, incluyendo tanto el cribado oportunista (a toda persona que entre en contacto con sistema sanitario se le hará la prueba para saber si tiene hepatitis C) como el etario (la realización de una prueba de hepatitis C la población de 40 a 69 años al menos una vez en la vida).

Córdoba, además, es una de las tres ciudades andaluzas adheridas al programa #Hepcityfree, junto a Sevilla y Granada, las cuales están desarrollando programas para acelerar la eliminación, en especial en los colectivos más vulnerables y alejados del sistema sanitario.

Una tercera causa que viene cobrando importancia en el cáncer de hígado es la acumulación de grasa en el hígado (hígado graso), cuyos factores de riesgo son el sobrepeso, la diabetes tipo 2, el colesterol y la presión arterial alta (HTA). La Enfermedad Hepática Metabólica (HEPmet) o esteatosis hepática, más conocida como hígado graso, afecta a uno de cada cuatro españoles, es decir, más de diez millones de personas en toda España y más de dos millones en Andalucía.

Aunque la hepatitis alcohólica y la hepatitis C siguen siendo los causas predominantes de hepatocarcinoma, el hígado graso va a ser un factor de riesgo cada vez más importante en el cáncer de hígado, dado que se vincula principalmente a la gran epidemia del siglo XXI, que es la obesidad. No todos los casos de NASH tienen que ver con el sobrepeso, pero la mayoría sí están relacionados y esta es la razón de que el hígado graso ya sea la primera causa de enfermedad hepática crónica.

La gran preocupación de los expertos es, de hecho, que la prevalencia creciente del hígado graso, asociada a factores de riesgo cada vez más comunes en la sociedad actual, pueda llegar a disparar los nuevos casos de cáncer de hígado. Se estima, en concreto, que el hígado graso estará detrás de la mayoría de cánceres hepáticos en apenas una década y alarma especialmente su impacto en la población más joven, pues ocho de cada diez adolescentes con obesidad presentan hígado graso. “La presencia de cáncer de hígado en pacientes con hígado graso en España se ha triplicado en la última década, y con esos datos está todo dicho acerca de la magnitud del problema que debemos afrontar”, ha afirmado el presidente de la AEEH, José Luis Calleja.