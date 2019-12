Los cordobeses jugarán 45,3 millones de euros en el Sorteo de Navidad

Los cordobeses se jugarán 45,3 millones de euros repartidos en 226.960 décimos en el Sorteo Extraordinario de Navidad 2019, que se celebra hoy. Andalucía, con 448,7 millones de euros, es la segunda comunidad autónoma, por detrás de Madrid, que más dinero jugará en el sorteo, en el que Loterías y Apuestas del Estado ha consignado para la comunidad a un total de 2.243.937 billetes, lo que representa que cada andaluz jugará una media de 53,53; 57,81 euros en el caso de los cordobeses. El gasto de los cordobeses para probar suerte con este tradicional juego de azar crece ligeramente con respecto al año pasado, cuando se gastaron de media 56,39 euros.

Según Loterías y Apuestas del Estado, por provincias, Málaga se sitúa a la cabeza en cuanto a la cantidad consignada para este sorteo, con 89,8 millones de euros, lo que supone 449.447 billetes. A Málaga le sigue Sevilla con 89,2 millones de euros y 446.238 billetes, según los datos facilitados a por Loterías y Apuestas del Estado. A estas dos provincias le siguen Granada, con 64,7 millones y 323.613 billetes; Cádiz, con 50,1 millones y 250.728 billetes; Almería, con 49,3 millones y 246.630 billetes; Córdoba, con 45,3 millones y 226.960 décimos; Jaén, con 42,5 millones y 212.677 billetes, y en último lugar, Huelva, con 17,5 millones de euros y 87.641 billetes consignados.

Puede que el ligero incremento en el gasto de los cordobeses en Lotería de Navidad tenga que ver con la suerte que el año pasado tuvo la provincia. Y es que el primer premio de la Lotería de Navidad –el Gordo, que este año repartirá 400.000 euros al décimo (cuatro millones en total)– dejó en la provincia tres millones de euros repartidos en siete décimos que se vendieron en la capital y en La Carlota, Puente Genil y Fuente Carreteros.

Estos décimos, además, se vendieron a través de máquina y no en taquilla, lo que supuso que las tradicionales celebraciones no contaran con los agraciados, que no se dejaron ver por los respectivos vendedores. Esos tres millones de euros que dejó la Lotería de Navidad el año pasado en la provincia poco tuvieron que ver con la poca suerte que hubo en el año anterior, cuando apenas se llegó a los 700.000 euros en premios.

No puede decirse que Córdoba sea una provincia especialmente agraciada con el Gordo, ya que ha caído en contadas ocasiones. La primera vez fue en el año 1961, en Pozoblanco, y habría que esperar dos años, hasta 1963, para que volviera a caer, esta vez en Córdoba capital. También tocó en la capital ya en 1978. En 1986 el Gordo llegó hasta Hinojosa del Duque. La última vez que el Gordo de Navidad tocó en Córdoba antes que el año pasado fue en el año 2002, en Lucena.

En cuanto a la manera de cobrar lo ganado, si lo conseguido en premios es menos de 3.000 euros se puede cobrar en cualquier administración de lotería, sin necesidad de que sea aquella en la que se adquirió el décimo. Pero si sobrepasa esta cantidad, habrá que ir a un banco de Santander, BBVA, La Caixa o CECA (aunque no se tenga cuenta propia en ninguno de ellos) o a la delegación comercial territorial de Loterías y Apuestas del Estado. Aquí se extenderá un cheque que podrá cobrarse en el banco habitual.