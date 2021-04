Los cordobeses califican con un sobresaliente el trabajo de las enfermeras durante la pandemia

Los cordobeses califican con un 9,09 de media sobre 10 el trabajo de las enfermeras y enfermeros durante la pandemia, por encima, incluso, del 8,56 con el que valoran la actuación del conjunto de sanitarios en la provincia.

Así lo señala la encuesta Valoración de la profesión enfermera por parte de los ciudadanos de Córdoba que ha llevado a cabo el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, en la que incluso el 53,8% de los encuestados otorga una nota de 10, que sumado al 23,2% que da una nota de 9, representa que el 77% de los cordobeses califican de sobresaliente la actuación de los profesionales de Enfermería desde que comenzó la crisis del coronavirus.

No en vano, el reconocimiento social de las enfermeras y enfermeros durante la pandemia destaca por encima de otros profesionales sanitarios, ya que un 30% de los cordobeses apunta a las enfermeras de forma espontánea cuando se les pregunta qué colectivo sanitario destacaría especialmente por su entrega en el último año; mientras que un 26,8% resalta a los médicos, y otro 22,5% menciona a todos los sanitarios por igual.

Este reconocimiento social a las enfermeras es mayor entre los cordobeses de 35 a 49 años, grupo en el que el citado 30% se eleva al 36,4%; mientras que el reconocimiento al conjunto de todos los sanitarios aumenta entre los ciudadanos de más de 65 años.

Para el presidente en funciones del Colegio de Enfermería de Córdoba, Enrique Castillo, estos datos demuestran “que la población cordobesa está con sus sanitarios, y que las enfermeras son las profesionales que más han destacado por su entrega durante la pandemia en opinión de la sociedad, a la que el Colegio de Enfermería, en nombre de todo el colectivo, da las gracias por esta gran valoración y reconocimiento”.

Esta valoración de los ciudadanos tiene también su reflejo en el impacto que la pandemia ha tenido sobre la imagen de las enfermeras, ya que casi 8 de cada 10 consultados (el 77,6%) considera que la imagen global de los profesionales de la Enfermería ha mejorado significativamente.

Otro de los principales datos de esta encuesta es que los cordobeses consideran que durante la lucha frente al coronavirus las enfermeras y enfermeros han asumido riesgos importantes para su salud, afirmación con la que se muestran muy de acuerdo o bastante de acuerdo el 96,3% de los encuestados; se han visto desbordados por el volumen de trabajo, como opina el 95,5%; y se han enfrentado al coronavirus sin los medios de protección necesarios, afirmación con la que están muy o bastante de acuerdo el 92,3%. “Los ciudadanos cordobeses no tienen dudas de que las enfermeras han soportado riesgos en la pandemia más allá de lo razonable”, apunta Castillo.

Mejoras retributivas

Como principal conclusión de este reconocimiento a la labor y a las condiciones de trabajo con las que los enfermeros han tenido que hacer frente a la pandemia, el 60,8% de los encuestados considera que hay que recompensar el esfuerzo que está realizando este colectivo con mejoras retributivas, ya sea con una mejora de sueldo, como opina el 48,8% (porcentaje que se eleva al 56,8% en el grupo de encuestados de 18 a 34 años); o con una paga extra o incentivos económicos, en opinión de otro 12%. Para otro 15,5% este esfuerzo debería ser compensado con vacaciones adicionales.

Respecto a los valores asociados a las enfermeras y enfermeros, los ciudadanos de la provincia no tienen dudas, pues asocian fuertemente a la profesión con la idea de vocación de servicio, profesionalidad, cuidado y cercanía; atributos que son muy o bastante asociados con este colectivo para en torno al 90% de los encuestados; “lo que demuestran que la Enfermería es una profesión querida”, según Castillo.

Enfermería escolar

En relación a los ámbitos de trabajo asociados a la profesión, y además de los hospitales y centros de salud, los cordobeses sitúan a las enfermeras trabajando principalmente en residencias de mayores, como responde espontáneamente el 51% de los encuestados; mientras que el 26% todavía no sabe indicar otros lugares de trabajo más allá de hospitales y centros de salud.

El 17% menciona los colegios, a pesar de que aún no está implantada la figura de la enfermera escolar. Este dato refuerza la reivindicación que viene realizando el Colegio de Enfermería de Córdoba de la necesidad de que haya una enfermera en cada centro educativo, con una labor no solo circunscrita a la coyuntura actual del coronavirus, sino con funciones diversas no sólo relacionadas con la atención a posibles accidentes, sino para “potenciar la educación para la salud, trabajar en hábitos de vida saludables, pautas correctas de alimentación, prevención de adicciones y salud sexual, entre otras labores”, como afirma el presidente en funciones del Colegio de Enfermería.

La encuesta también profundiza en el conocimiento de los ciudadanos de aspectos como las funciones, competencias y condiciones laborales y salariales; donde el 60,5% de los cordobeses cree que la enfermería es una profesión mal pagada y que las enfermeras cobran por debajo de sus responsabilidades y funciones, opinión con la que aún están más de acuerdo los mayores de 65 años (en un 67%) y los menores de 35 años (64,2%). El 51,8% opina que sus condiciones laborales son más duras que en la mayoría de las profesiones, en cuestiones como presión en el trabajo, horarios y turnos. Asimismo, y entre otros datos, el 38% no sabe que en su centro de salud tiene asignada una enfermera de referencia, y el 35,3% de los que sí lo saben, no la han visitado nunca.

Esta encuesta fue realizada a mediados de marzo a cordobeses residentes en toda la provincia mayores de 18 años, distribuidos por sexo y edad según el peso de la propia población, con un error muestral de +/- 4,9% y un nivel de confianza del 95,5%.