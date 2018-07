Una cordobesa presidirá la Comisión Nacional de Medicina Preventiva

La cordobesa Inmaculada Salcedo, miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene y presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública será la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Medicina Preventiva y Salud Pública. Aunque ya formaba parte de esta entidad como vocal, a partir de ahora lo hará como nueva responsable en sustitución de la doctora Enriqueta Muñoz Platón.

Inmaculada Salcedo lleva en la profesión más de 30 años. Es doctora en Medicina por la Universidad de Córdoba y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Como docente, es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba y desde hace ocho años ejerce como tutora de residentes de Medicina Preventiva. Desde su nuevo cargo, Salcedo confió en ofrecer nuevas oportunidades y una formación más completa para los residentes. Recalcó el buen nivel que hay en las aulas y el interés que muestran los alumnos: "Hay personas con un conocimiento muy elevado; además, son buenos con las comunicaciones y redes sociales, algo muy importante hoy en día. También espero aprender mucho de ellos" contó Salcedo con entusiasmo.

Su nombramiento le sorprendió a ella misma. "No me lo esperaba para nada, me quedé muy sorprendida. Me dijo que habían propuesto mi nombre y que, si aceptaba, sería mi puesto". El propio organismo señaló ayer que "con Salcedo Leal al frente comienza una nueva etapa en la Comisión Nacional de Medicina Preventiva y Salud Pública, que junto al Consejo Nacional de las Especialidades de Ciencias de la Salud, intentará darle un nuevo impulso a la especialidad".