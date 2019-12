Córdoba ya celebra el Año Nuevo

Córdoba despide 2019 y ya recibe el nuevo año. La plaza de las Tendillas celebra desde primera hora de este martes la fiesta de Fin de Año. Varios miles de personas, entre ellos muchas familias, han dado la bienvenida a 2020 a las 12:00 del mediodía al ritmo de las campanadas del célebre reloj con los sones de Juan Serrano a ritmo de soleares.

El sol ha acompañado y, pese a las temperaturas frescas, la céntrica plaza es un hervidero de personas. A las 10:00 se ha abierto un parque infantil con estructuras hinchables para niños de 4 a 11 años, y a las 11:30 ha dado comienzo un pasacalles infantil y familiar, también con muñecos hinchables, que ha recorrido el eje comprendido entre Gondomar, Las Tendillas y Foro Romano.

A mediodía ha llegado el momento más esperado: las campanadas infantiles. Los Cantajuegos han conducido la ceremonia y, tras una cuenta atrás, se han escuchado los rasgueos flamencos, a cuyo ritmo cientos de niños y sus familias se han llevado gominolas, gusanitos o pipas -cualquier chuchería vale- a la boca. 2019 empieza a ser un espejismo azucarado en los paladares.

Pese a las listas del streaming, la moda latina, el trap o el reguetón que cala en edades cada vez más tempranas, la primera canción en recibir este año nuevo anticipado ha sido Hola, don Pepito. Y no ha importado que la tonada esté a punto de cumplir medio siglo. Está tan interiorizada que Las Tendillas, al unísono, ha respondido en un acto reflejo y sin pensarlo: Hola, don José. El saludo ha resonado en todo el centro, y no es de extrañar que haya despertado a algunos como el rayo del temporal Elsa hace unas semanas. Tal respuesta no la consiguió ni Rosalía en la plaza de toros el pasado junio.

2019 dice adiós entre chucherías y música de circo. No importa. La ciudad ya está preparada para plantarle cara a 2020. También lo hará desde Las Tendillas. La fiesta arranca a las 22:30 con animación musical a cargo de pinchadiscos cordobeses y el Ayuntamiento ha prometido que sonarán "éxitos musicales", aunque sin aclarar si volverá a escucharse el clásico de Miliki. Podría ser. La capitana del Córdoba CF Femenino, Encarni Jiménez, y el reportero de Canal Sur Jorge Carmona serán los maestros de ceremonias de las campanadas y, tras los toques, habrá efectos pirotécnicos y un concierto de la banda de versiones Planeta 80. Feliz Fin de Año. Y feliz 2020.